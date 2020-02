Sénégal: Mouhamadou Mawloud Diakhaté - «Rien n'est remis en cause concernant le suffrage des dakarois»

L'agitation qui entoure la sortie de la présidente du Hcct sur le «statut particulier» à conférer aux villes capitales de régions, dont celle de Dakar, étonne le Haut conseiller de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP). Contacté par la Rédaction de Sud Quotidien hier, mardi 11 février, le Professeur Mouhamadou Mawloud Diakhaté se demande pourquoi, il ne serait pas possible de réfléchir sur le mode de gouvernance de la ville de Dakar ?

Cela, d'autant plus que, estime le Directeur du Centre de formation et de documentation de l'Afp, non moins «lieutenant» de Moustapha Niasse, la capitale sénégalaise, lourde de ses 60 à 70 milliards, est un «point de fixation» pour les politiciens en quête d'ascension.

«Honni soit qui mal y pense ! Il est bien étrange que, subitement, les projecteurs de la politique politicienne se braquent sur les activités du Hcct.

Cette institution constitutionnelle, créée permettez-moi de le rappeler pour encadrer les nouvelles dynamiques territoriales induites par la mise en œuvre de l'Acte III de la décentralisation, instruit et délibère sur des questions relatives à la conduite et au suivi de l'évolution des politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire. Conformément à son Plan stratégique, le Hcct a émis, depuis 2016, de nombreux avis et des recommandations portant sur, entre autres, «L'Amélioration de l'Acte III de la décentralisation», le «Statut des élus locaux», «La Fonction publique locale», «L'Attractivité des territoires et la promotion de l'emploi», «Les Pôles-Territoires», etc.

Aujourd'hui, je m'étonne que des voix s'élèvent juste parce que l'agenda de l'institution prévoit, dans le cadre de la première session de l'année 2020, l'examen du «Statut de la Commune Pôle urbain de Diamniadio et des villes-Capitales de région», du «Statut du Chef de village et du Délégué de quartier», du «Dialogue et solidarité des territoires : intercommunalité, transcommunalité et pôles-territoires».

Le Hcct définit un «Plan de travail annuel» et choisit ses thèmes en fonction de l'acuité d'un problème à fort impact territorial ou en fonction d'une perception prospective de l'évolution d'un territoire.

C'est le cas du pôle urbain de Diamniadio mais aussi des villes capitales de région dont bien entendu Dakar. Dakar est-elle une chasse-gardé des politiciens de quelque bord qu'ils soient pour empêcher que l'on ne puisse réfléchir sur son mode de gouvernance ?

Au-delà des stratégies élaborées par toutes les officines politiques pour son contrôle politique, a-t-on le droit de pénaliser les Dakarois qui aspirent à vivre dans une ville qui joue pleinement le rôle que l'on attend d'elle concernant sa fonction de production économique, de reproduction sociale, de génération de cadres de vie propres, agréables et fonctionnels ?»

DAKAR, POINT DE FIXATION POUR LES POLITICIENS EN QUETE D'ASCENSION

«Avec un budget annuel de 60 à 70 milliards de francs CFA, nul n'ignore que Dakar est devenue légitimement un point de fixation pour tous les politiciens qui rêvent d'ascension.

Mais cela étant, doit-on permettre que leurs rivalités soient une contrainte pour le bon fonctionnement de la ville notamment lorsque les pouvoirs central et local ne sont pas de la même couleur politique, au grand dam des Dakarois ?

Le Hcct a pris la mesure des enjeux et entend, entres autres, analyser le problème de gouvernance de la capitale du Sénégal à l'aune des objectifs du nouveau Plan national d'aménagement et de développement territorial (PNADT) et des évolutions imposées par les dynamiques territoriales actuelles qui recommandent la diminution du nombre de communes par fusion ou par absorption, la correction des limites de certaines communes, etc. Dakar, comme toutes les autres capitales de région (Thiès, Tambacounda, Kaolack, Matam, Diourbel,... ) ont un rôle éminent à jouer dans l'effort de mise en cohérence de l'action publique sur le territoire national d'où la réflexion entamée par le Hcct qui prévoit d'écouter tous les acteurs y compris le Maire de Dakar pour fonder son avis sur la question.

Au demeurant, je ferai remarquer que rien n'est remis en cause concernant le suffrage des Dakarois dans leurs communes respectives et des citoyens des autres villes. Les Maires seront toujours élus par les citoyens».