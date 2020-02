Tunisie: Coopération commerciale Tunisie-Afrique subsaharienne - Renforcer la compétitivité des produits

Le potentiel de croissance du marché de l'Afrique subsaharienne ne cesse de susciter l'intérêt des investisseurs et des acteurs économiques du monde entier désireux de faire partie de la relance économique de ce marché du XXIe siècle.

En 2018, le taux de croissance observé dans cette région a atteint les 3 %. Cependant, parmi l'ensemble des 46 pays de l'Afrique subsaharienne, 27 pays détiennent un taux de croissance qualifié comme largement supérieur à cette moyenne. Ces chiffres sont à tendance haussière, avec une prévision de croissance en moyenne de 3,7 % par an entre l'année 2019 et 2020. En général, une croissance majeure est attendue dans les pays de l'Afrique occidentale francophone. Pour la Côte d'Ivoire, le Kenya et la Tanzanie, une croissance particulièrement stable et prometteuse est prévue.

Les exportations des biens depuis la Tunisie vers les marchés de l'Afrique subsaharienne restent encore minimes, soit 2,7 % du total des exportations du pays jusqu'à l'année 2018.L'excédent structurel avec les pays d'Afrique subsaharienne s'est consolidé durant les dernières années. Les exportations des marchandises vers l'Afrique subsaharienne ont atteint le montant de 1.061.2 millions de dinars tunisiens (MDT) au terme de l'année 2018 contre 646 MDT en 2016 avec une estimation d'un renforcement des exportations vers l'Afrique subsaharienne durant les années à venir.

Structure des exportations par secteur d'activité

La structure des exportations tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne, ventilées selon les groupements sectoriels d'activités, fait apparaître la domination du secteur des industries diverses et des produits miniers et phosphatés (IDPMP), avec une part d'exportation de l'ordre de 47.9 % en 2018, suivi du secteur de l'agriculture et l'industrie agro-alimentaire (AIAA) avec 24.7 % ainsi que 22 % de celui des industries mécaniques et électriques (IME). En 2018, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie et le Cameroun ont constitué les quatre importantes destinations pour les 690 exportateurs tunisiens sur ce marché. En effet, ces pays détiennent environ 50 % des exportations tunisiennes qui sont destinées au marché subsaharien.

Par ailleurs, les exportations des services vers le marché subsaharien sont en nette croissance. En 2015, ces exportations depuis la Tunisie ont atteint la valeur de 34 millions de dinars vers le marché subsaharien. Malgré l'absence de statistiques qui montrent l'évolution de ce secteur à l'export, l'intérêt accordé à ce marché par les exportateurs tunisiens du secteur des services ne cesse de croître durant ces dernières années.

Accords commerciaux

Le renforcement des structures transnationales intra-africaines et le développement du cadre juridique régissant les relations commerciales entre les pays de l'Afrique subsaharienne offrent un grand potentiel pour réduire les coûts du commerce extérieur et renforcer la compétitivité des produits tunisiens. Cela permet également de faire face à la fragmentation des marchés engendrée par des réglementations commerciales et douanières désormais restrictives. L'intégration de la Tunisie dans des organisations africaines régionales avance dans le cadre de trois importantes organisations internationales.

La zone de libre-échange continentale (Zlec)

En début d'année 2018, la Tunisie a fait partie des 44 pays qui ont signé l'accord relatif à la création de la zone de libre-échange continentale (Zlec), après une participation active dans les négociations de la première phase de la libéralisation du commerce des biens et des services qui ont été lancées officiellement depuis l'année 2015.

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa)

La Tunisie est devenue un membre à part entière du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa) depuis le 18 juillet 2018. Cette adhésion a été concrétisée après deux ans de négociations sur les conditions et modalités respectives d'adhésion. L'adhésion de la Tunisie au Comesa constitue une opportunité pour les exportateurs tunisiens. La détermination de l'impact économique et règlementaire à l'issue de cette adhésion donnera à la Tunisie un avantage concurrentiel sur ce marché permettant ainsi la facilitation des exportations des biens et des services. A l'évidence, les pays d'Afrique occidentale demeurent la destination privilégiée des exportations tunisiennes au niveau du continent africain. En effet, plus de 50% des exportations de la Tunisie étaient destinées vers les pays de cette région depuis l'année 2014. Les exportations tunisiennes vers les autres pays de l'Afrique ont connu une légère régression. Cette baisse a touché essentiellement les exportations vers les pays de l'Afrique orientale et centrale.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao)

Détenteur du statut d'observateur auprès de la Cedeao depuis juin 2017, la Tunisie envisage de renforcer sa coopération avec cette communauté et un mémorandum d'entente a été signé entre la Tunisie et la Cedeao le 22 novembre 2017. Ce mémorandum a comme objectif de mettre en place un cadre de coopération et une plateforme de dialogue entre les deux parties ainsi que la promotion des échanges dans divers domaines. Suite à cette signature, la Cedeao a montré son intention de renforcer sa coopération avec la Tunisie dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie, la technologie de communication, l'éducation, la formation et la santé.