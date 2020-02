Tunisie: Concert du groupe «Shkoon» à Sousse - Une bouffée d'oxygène toute en musique !

Un appel à l'amour, à la tolérance et au partage s'est fait entendre à Sousse samedi dernier à The Treesome Sousse avec le groupe germano-syrien "Shkoon" qui est revenu en Tunisie pour jouer un concert en live à guichets fermés, après deux ans d'absence.

Pionnier du mouvement "Oriental Slow House", "Shkoon" a marqué la scène musicale arabophone et a conquis son public en Allemagne et en Europe. Ayant déjà performé en live en Tunisie, au Fairground Festival et au Carpe Diem, les trois mousquetaires du groupe subjuguant débarquent ensemble pour la première fois à Sousse et plus exactement au Treesome, dans un cadre convivial et festif pour un troisième rendez-vous alléchant. Cet événement, organisé par Gaïa, tant attendu de ce groupe qui propose un son unique et percutant, s'est déroulé à guichets fermés puisque les billets se sont épuisés dès les premiers jours de leur mise en vente.

Bien qu'ils viennent de différents univers musicaux et de différentes cultures, une certaine connexion cosmique a lié deux Syriens et un Allemand, pour former ensuite un trio atypique défiant toute frontière. Le collectif live électronique hybride croit que l'ingrédient secret pour la paix est la musique. C'est pourquoi ils se sentent tellement bien en jouant en direct, en improvisant sur scène et en interagissant avec le public afin de répandre la joie et les ondes positives.Ameen aux percussions et au chant, Maher au violon, Thorben au piano et aux machines, le collectif au message pluriel vise depuis sa naissance à mettre en valeur la diversité culturelle, à briser les barrières et à propager l'amour, la paix et la positivité partout.

Cette fusion électro-orientale offre un voyage musical inédit avec toute virtuosité. Les mélodies orientales folks traditionnelles s'entrecroisent en parfaite harmonie avec les beats électroniques occidentaux afin de faire envoler les mélomanes vers un univers authentique, magique et surtout paisible qui regorge d'amour. Mêlant les sonorités palpitantes avec les plus puissants textes du Moyen-Orient, le trio a créé des morceaux à la fois authentiques et stupéfiants qui subjuguent l'auditoire. Nul besoin de comprendre les mots et les textes qui sonnent fortement en arabe, il suffisait de se laisser emporter par la musique pour avoir les poils qui se dressent.

La proposition scénique et musicale que "Shkoon" offre est aussi envoûtante qu'innovante. Elle incite à tendre toujours plus l'oreille et à découvrir notre culture riche et variée grâce à l'énergie cosmique qu'elle diffuse.Après 4 ans d'existence , «Shkoon» a réussi à créer son propre univers à travers une collaboration musicale fructueuse qui le relie avec son public un peu partout dans le monde, prônant toujours les valeurs de paix et d'amour .Leurs performances déclenchent non seulement une joie de vivre contagieuse à travers leurs mélodies particulières, mais déclenchent aussi la sensibilité des âmes, la révolution des esprits, et la liberté tout court.