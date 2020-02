Cote d'Ivoire: J-Cap 2020 - Des recommandations fortes pour dynamiser le marché des capitaux

Le rideau est tombé le 11 février sur la conférence du Programme conjoint de développement des marchés financiers (J-cap) 2020. Cette rencontre internationale a réuni, pendant deux jours, plus de 350 participants-experts sur les marchés financiers et décideurs gouvernementaux en provenance de la Banque mondiale, des pays de l'Uemoa et d'ailleurs.

Si l'engouement suscité autour de cette conférence est fort appréciable, les questions débattues ainsi que les recommandations qui en sont sorties n'en demeurent pas moins.

Après deux jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations autour du thème : "Marchés des capitaux: Investir pour la croissance".

Il s'agit, entre autres, de mobiliser l'épargne locale pour financer l'économie, la mise en place d'incitation fiscale tant pour les investisseurs que pour les émetteurs ; l'harmonisation de la fiscalité et la diversification des investisseurs ; la transparence dans la gouvernance des Pme ; ainsi que l'usage des fintech comme moyen de promotion du global money.

S'agissant des fonds d'investissements, les participants ont recommandé l'adoption d'un cadre réglementaire idoine et propice pour l'accompagnement des mesures d'incitations fiscales d'investissements.

Clôturant les assisses, Mamadou N'Diaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf), a souligné que cette édition fut une réussite totale, ne serait-ce que par l'engouement des participants.

« Nous pouvons nous satisfaire d'avoir eu le soutien des autorités politiques. Les échanges fructueux ont porté sur les avancées de notre marché. Il reste beaucoup à faire. Les défis qui nous attendent sont importants », a-t-il souligné.

Jean Pierre Lacombe, directeur du J-cap, s'en est également félicité. « Cette conférence a été l'occasion pour nous de faire le point sur les progrès réalisés par l'Uemoa, et les défis à relever pour le développement du marché des capitaux.

Nous avons approfondi les éléments clés de l'histoire du marché des capitaux notamment l'importance d'élargir la base d'investisseurs au -delà du financement à court terme, pour aller vers les investissements institutionnels ».

Pendant deux jours (10 et 11 février), les participants ont débattu de plusieurs thématiques. A savoir, le développement des marchés financiers dans l'espace Uemoa: l'approche du J-cap, marchés des obligations souveraines: poser la pierre angulaire du développement des marchés locaux des capitaux : investir dans l'Uemoa: le point de vue des investisseurs étrangers.

La première conférence du Programme conjoint de développement des marchés financiers (J-cap) 2020 est une initiative de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (Ifc), en partenariat avec le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf).

Ce fut une occasion idoine pour les gouvernements et les leaders d'industries de discuter des principales tendances, des défis et opportunités sur le marché des capitaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa)