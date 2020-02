Sénégal: Enseignement - Le G7 devoile son 3eme plan d'actions

Le mouvement d'humeur dans l'enseignement élémentaire, moyen et secondaire est loin de connaitre son épilogue. Et pour cause, le G7 qui regroupe les syndicats les plus représentatifs va dérouler son troisième plan d'actions avec un emploi du temps chargé de journées mortes qui risquent de paralyser le secteur de l'enseignement durant cette période viagère.

C'est ce que révèle un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, mardi 11 février

Dès la première semaine, ils seront en débrayage dans la journée du jeudi 13 février à partir de 10h et envisagent d'organiser une marche pacifique le vendredi 14 février marqué par le port de brassard rouge pour exprimer leur indignation.

La deuxième semaine va démarrer avec un autre débrayage durant la journée du mardi 18 février 2020 à 9h suivi d'une assemblée générale à 10h.

Les journées du jeudi 20 février et samedi 22 février semblent plus rudes et plus austères, le groupe G7 compte observer une grève totale suivie d'une marche à Thiès.