Sénégal: Autoroute à péage - Un bus prend feu à hauteur de Thiaroye

De longues files de voitures presque interminables qui s'étendent de Thiaroye jusqu'au-delà du pont de Keur Massar enjambant l'autoroute à péage dans cette partie de la forêt de Mbao ! Des moteurs qui tournent sur place, d'interminables minutes, sans que les véhicules n'avancent de 1 petit mètre !

C'est un bus de 65 (à 70) places, qui, ayant pris feu sur l'autoroute à péage dans la matinée d'hier, mardi 11 février 2020, dans le sens Rufisque-Dakar, a ainsi causé énormément d'ennuis et de désagréments aux usagers de l'autoroute de l'avenir Dakar-Diamniadio.

L'incident s'est produit à environ un millier de mètres de la gare de péage de Poste-Thiaroye, juste à hauteur du pont surplombant cette infrastructure et reliant les quartiers Dimaguène et Diacksao à Thiaroye-Gare, via Thiaroye-Gouye-Gui. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Seulement, les deux moutons que transportait le car ont tous péri dans les flammes qui n'ont rien épargné du bus.

Un amas de férail entièrement calcinée, à droite de la route encore mouillée, avec des traces de ruissellement dans le canal d'évacuation (d'eau) en bas de la route, du fait des jets d'eau lancés pour éteindre le feu, c'est ce que l'on découvre une fois à hauteur de l'obstacle à l'origine de la mésaventure vécu pendant des heures sur ce tronçon.

Des agents arborant des uniformes et gilets aux couleurs de l'entreprise concessionnaire de l'autoroute s'activent autour de ce qu'il reste du bus réduit en férail.

Mais auparavant, entre énervements et mauvaises humeurs, à cause des retards pour les rendez-vous, le travail, ou simplement vaquer à ses occupations, la chaleur et la fumée âcre se dégageant des pots d'échappement de certains cars accentuant leur «malaise», passagers, chauffeurs, apprentis et autres usagers n'en pouvaient plus de supporter le calvaire.

Des questionnements, sans réponses ! Du moins jusque-là, l'obstacle à l'origine de leur «malheur» se situant à des kilomètres devant. Toutefois, les rares personnes qui ont écouté les brèves des radios à 11 heures ont été informées de l'incendie du car, même s'ils en ignoraient l'ampleur et la position exacte.

2H POUR PARCOURIR 5 KM

Ainsi donc, les milliers d'usagers bloqués n'avaient que leurs yeux pour apprécier l'ampleur de l'embouteillage monstre sur cette partie du tronçon autoroutier où il n'y a aucune sortie.

Par conséquent, tous où presque sont contraints de supporter la «mésaventure» et d'avancer à pas caméléon jusqu'à dépasser l'obstacle créé par le bus parti en fumée, avant de retrouver le trafic normal.

Pis, des voitures utilitaires (ambulances, etc.) mettent à fond leur système d'alarme pour se frayer un passage, mais en vain.

Le désordre était tel que des véhicules roulaient sur la «bande d'arrêt d'urgence» (pourtant interdite à la circulation, sauf pour les urgences); ce qui fait que l'on s'est retrouvé avec quatre voies formées par les milliers de voitures en partance pour... Dakar et ses environs.

Autre conséquence de ce bouchon, plusieurs véhicules, particuliers surtout, ont cédé (panne) avec leurs moteurs qui ont chauffé ; perturbant encore davantage la circulation Bref, la matinée d'hier mardi a été infernale pour ces nombreux clients de l'autoroute de l'avenir.

Il a fallu pas moins de 2 heures pour certains, voire plus pour d'autres, pour venir à bout des 5 kilomètres environ qui séparent l'entrée de la zone de péage de Keur Massar à la gare de péage de Poste-Thiaroye.

Compte non tenu de ceux qui venaient de Rufisque et l'intérieur du pays et dont le «supplice» démarre bien avant Keur Massar.

Pendant ce temps, des passagers n'en pouvant plus, descendent des véhicules de transport en commun pour franchir le mur (qu'ils sautent) de clôture de l'autoroute, à hauteur de Fass Mbao, pour rallier la route nationale n°1 (RN1) et continuer leur trajet.

Et ce n'est pas la première fois que ce genre de bouchon se produise sur l'autoroute de l'avenir ou qu'une panne ou un incendie d'un véhicule crée d'énormes désagréments aux utilisateurs.