Congo-Brazzaville: Genre - Les femmes en milieu rural exhortées à la production locale

Le gouvernement souhaite qu'elles constituent de plus en plus de coopératives afin de faciliter l'appui financier de leurs différentes activités productives dans le but de les accompagner vers l'autonomisation.

« Cette année dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, au lieu de brandir les pagnes, nous devons plutôt brandir les denrées alimentaires que nous avons nous-mêmes produites », a fait savoir la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, lors des différentes descentes réalisées dans les localités intérieures du pays tant de la zone septentrionale que dans la zone méridionale. Cette année, en effet, le Congo a choisi pour thème « La femme congolaise engagée dans la production locale » pour célébrer la Journée internationale de la femme.

Jacqueline Lydia Mikolo a donc échangé avec les femmes rurales au sujet de leur autonomisation partant de la production locale. La ministre a avoué être en face des femmes déjà engagées dans les activités productives liées non seulement à l'agriculture et mais aussi à la pêche. « Elles sont motivées et elles ont besoin de sortir de l'informel pour aller vers le formel », a indiqué la ministre en précisant avoir obtenu d'elles un engagement pour cette production locale. Lors de ces échanges, les questions de paix ont également été évoquées car, selon la ministre, c'est dans la tranquilité que l'on peut mieux cultiver.

Ces femmes rurales, en effet, ne sont pas de nature à croiser les bras. « Nous avons des groupements qui existent déjà et nous sommes engagées dans la production locale avec les moyens financiers et le matériel de travail limités. L'appui du gouvernement nous permettra donc de faire mieux et de répondre aux besoins alimentaires du pays », a souligné Clarisse Ondzé, membre de l'association des femmes pêcheurs de Mpouya dans le département des Plateaux. Il faut donc attendre la célébration de la fête du 8 mars pour voir ce que ces femmes sont capables de faire en matière de production puisqu'il s'agira d'exposer le fruit de leur travail.