Congo-Brazzaville: Environnement - Un dialogue gouvernemental sur les changements climatiques

Selon le Premier ministre, Clément Mouamba, l'initiative tenue le 12 février à Brazzaville vise à favoriser la formulation et le suivi d'une réponse climatique intersectorielle concertée et traduite en actions concrètes.

Face aux dangers climatiques d'aujourd'hui et de demain, le gouvernement ne veut pas rester bras les croisés. « Il faut consolider la gouvernance climat, mieux intégrer l'adaptation au changement climatique dans les politiques publiques et faire émerger des projets structurants d'adaptation », a déclaré le Premier ministre à l'ouverture des travaux du dialogue gouvernemental sur le climat évoquant le document stratégique national qui marque l'engagement du pays et son adhésion aux décisions adossées à l'Accord de Paris signé en décembre 2015. Lequel document décline les priorités du Congo en la matière.

Pour alimenter les échanges et enrichir les débats dans le but d'obtenir les informations relatives aux dispositifs techniques, politiques, financiers et institutionnels, le vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat français, Ronan Dantec, a été invité à prendre part aux travaux. « Les problèmes climatiques sont les mêmes selon que l'on soit au Congo, en France ou ailleurs. Face aux menaces, il faut une synergie d'action sinon nous n'allons pas nous en sortir », a expliqué le parlementaire français habitué aux plaidoyers de haut niveau sur le climat et le développement durable au plan international. Ce dernier a été mobilisé dans le cadre de la facilité Adapt'Action de l'Agence française de développement qui vient en appui à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau local dans quinze pays et organisations régionales dont le Congo.

Dans son exposé, Ronan Dantec a fait de l'expérience de son pays et de bien d'autres de l'Union européenne qui aujourd'hui place les problématiques liées au climat au centre de leurs politiques. A propos des villes dites durables, il a souligné que celles-ci doivent, entre autres, maitriser l'urbanisme, rationaliser la gestion des déchets, des transports, comprendre les enjeux énergétiques pour mieux gérer les risques liés aux changements climatiques. Les financements conséquents doivent accompagner la volonté politique de faire face à ces phénomènes environnementaux.