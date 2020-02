Ile Maurice: Programme de santé dans les écoles - Pour un dépistage précoce et un traitement rapide des maladies non transmissibles

communiqué de presse

Le programme de santé qui vise à promouvoir l'importance d'une bonne éducation à la santé auprès des jeunes et à faciliter le dépistage précoce des maladies non transmissibles ainsi que le traitement rapide des étudiants a été lancé aujourd'hui pour la Région 4 à France Boyer De La Giroday SSS à Plaine Magnien.

Ce programme, qui cible les élèves de grade 7, 9 et 12 des établissements secondaires, est une composante intégrale au sein du système de l'éducation à Maurice. Etaient présents lors du lancement la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun; le ministre de la Santé et du Bien-être, le Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal; et le ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram.

Lors de son allocution, la Vice-premier ministre a rappelé que le partage des connaissances sur les maladies non transmissibles et les modes de vie sains aide à prévenir et protéger contre les maladies évitables. Elle a parlé de plusieurs initiatives liées à la santé qui sont mises en œuvre dans les écoles secondaires.

Parmi ces initiatives se trouvent le programme de vaccination contre le cancer du col de l'utérus; 'Get Connected', le programme de prévention contre la consommation de drogues; la promotion des clubs de santé scolaire dans les écoles secondaires; et le programme de bien-être social et émotionnel pour les élèves de Grade 7 à 9. Un Health and Wellness Directorate est aussi responsable du renforcement des stratégies de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire.