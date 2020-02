Algérie: Création d'une unité de recherche et de développement des grandes cultures

Alger — Un arrêté interministériel signé par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique portant création d'une unité de recherche et de développement des grandes cultures auprès de l'institut technique des grandes cultures a été publié au Journal officiel N 6.

Selon le même texte, "il est créé en date du 19 novembre 2019, une unité de recherche et de développement des grandes cultures auprès de l'institut technique des grandes cultures et fixant son organisation interne, dénommée ci- après l'unité de recherche".

Dans ce cadre, l'unité de recherche est chargée des activités de recherche et de développement dans le domaine des grandes cultures, notamment, de créer et d'améliorer le matériel végétal,de multiplier, de produire et de préserver le matériel végétal créé et/ou amélioré et de concevoir des référentiels techniques par culture, adaptables aux différents environnements.

Elle a été chargée également de faire usage des outils modernes pour la connaissance, l'analyse et l'élaboration de cartes de stratégies pour les besoins des milieux producteurs, d'améliorer la connaissance de l'environnement de production des grandes cultures par le biais des analyses socio-économiques et de transférer les connaissances et les innovations en milieu producteur, à travers une ressource humaine hautement qualifiée.