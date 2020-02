Sénégal: Le Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d'Afrique tient ses journées annuelles à Bamako

communiqué de presse

Ces rencontres du CLUB sont organisées en étroite collaboration avec l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Mali, sous le Haut patronage du Premier Ministre, Ministre de l'économie et des Finances du Mali.

Une centaine de décideurs et dirigeants du secteur bancaire et financier venant de quinze pays sont attendus à cet important évènement qui se tient à Bamako et dont l'objectif est de faciliter le rapprochement des banques et établissements de crédit pour un partage d'expérience relativement aux thèmes et sous-thèmes retenus.

Le CLUB des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d'Afrique qui tient ses journées annuelles à Bamako, invite toutes les banques et partenaires techniques à ces rencontres dont les sous- thèmes très d'actualité se déclinent comme suit :

▪ Décision de la CEDEAO sur la monnaie unique l'ECO: conséquences pour les banques Africaines,

▪ Le De-risking,

▪ Les conséquences de l'évolution la plus récente de la réglementation bancaire,

▪ Inter connectivité bancaire africaine et risque systémique (enquête du laboratoire des idées du CLUB).

Depuis février 2018, la Présidente du CLUB est assurée par Mme Aïssata Koné-SIDIBE, directrice Générale de CORIS Bank international Mali.

Le Club a fêté ses 30 ans en février 2019 dans la capitale Togolaise où elle est née. Le Club a évolué beaucoup muri et s'est enrichi des actions menées sur le terrain.

Il enregistre toujours une grande et Constante mobilisation de ses membres, une soixantaine de Président de conseil d'administration, Directeurs généraux, Directeurs généraux adjoint, et cadres supérieurs, ce qui la caractérise au plus haut niveau, c'est sa capacité à anticiper et une grande vision qui incitent constamment ses membres à aller plus loin... ... et attestent de l'importance des initiatives du Secteur privé.