Tunisie: Soldes d'hiver - Affluence modeste et 647 infractions économiques enregistrées

Quelque 647 infractions économiques ont été enregistrées par les équipes de contrôle économique, depuis le démarrage des soldes d'hiver, le 1er février 2020, a-t-on appris auprès de la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques.

Il s'agit de 299 transgressions relatives à des remises non réglementaires, 100 infractions pour le non dépôt des déclarations, 132 autres pour le non affichage des prix et le double affichage, 100 pour raisons diverses et 8 infractions relatives à la publicité mensongère.L'affluence demeure modeste jusqu'à présent, estiment les services de contrôle économique. Ils s'attendent néanmoins, à une amélioration durant la 3ème semaine de ce mois de février.

Au total, 2487 points de vente prennent part à ces soldes qui se poursuivent jusqu'à mi-mars, dont 1629 points de vente de prêt-à-porter, 413 magasins de chaussures, 112 parfumeries et produits cosmétiques, 40 commerces de lunettes de soleil et 10 points de vente d'électroménagers.Ainsi le nombre de participation a augmenté de 5% par rapport à la saison précédente avec des rabais variant entre 20% et 70%, selon les services du ministère du commerce.

Par ailleurs, la loi numéro 40 de 1998 relative à la vente et à la publicité commerciale est en cours d'amendement afin de dynamiser davantage la saison des soldes, parer aux manquements entravant son développement et s'adapter aux comportements de consommation des Tunisiens.