Burkina Faso: Le gouvernement adopte un décret portant statut particulier du métier «éducation, formation et promotion de l'emploi»

communiqué de presse

CONSEIL DES MINISTRES

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE CONSEIL A ADOPTE ONZE (11) RAPPORTS.

I.1.1. Pour le compte du ministère de la Justice :

- un décret portant rectification du décret n°2018-0160/PRES/PM/MJDHPC du 12 mars 2018 portant naturalisation.

L'adoption de ce décret permet la rectification du décret ci-dessus indiqué portant naturalisation de NOGBE-Ekludzi Yawo afin de permettre au bénéficiaire et à ses enfants de jouir du statut de burkinabè et de tous les droits y relatifs.

- un décret portant rectification du décret n°2016-265/PRES/PM/MJDHPC du 26 avril 2016 portant naturalisation.

L'adoption de ce décret permet la rectification du décret ci-dessus indiqué portant naturalisation de Rita Awo ALEX afin de permettre à la bénéficiaire et à ses enfants de jouir du statut de burkinabè et de tous les droits y relatifs.

- un décret portant rectification du décret n°2018-0160/PRES/PM/MJDHPC du 12 mars 2018 portant naturalisation.

L'adoption de ce décret permet la rectification du décret ci-dessus indiqué portant naturalisation de Kossi Dégbé Sonam ADABRA afin de permettre au bénéficiaire et à ses enfants de jouir du statut de burkinabè et de tous les droits y relatifs.

- un décret portant naturalisation.

Ce décret vise à octroyer la nationalité burkinabè à cent soixante-neuf (169) personnes vivant au Burkina Faso et remplissant les conditions de naturalisation.

L'adoption de ce décret permet d'accorder la nationalité burkinabè à chacune de ces 169 personnes pour pouvoir jouir et exercer les droits liés à la qualité de Burkinabè conformément à la Zatu n°AN VII-0013/PF/PRES du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un Code des personnes et de la famille.

I.1.2. Pour le compte du ministère de la Santé :

- un rapport de mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole.

Notre pays a mené une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole au profit des enfants de 9 à 59 mois du 22 au 28 novembre 2019. Le but de la campagne était de vacciner 3 078 334 enfants sur toute l'étendue du territoire national.

A l'issue de la campagne, 3 254 425 enfants ont été vaccinés.

Cette action traduit le respect des engagements internationaux du Burkina Faso et entre en droite ligne de la volonté du gouvernement de renforcer la couverture vaccinale par tous les vaccins protégeant les femmes en âge de procréer, les nouveaux nés et les enfants.

Le Conseil félicite les différents acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats.

I.1.3. Pour le compte du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- un décret portant modification du décret n°2019-0305/PRES/PM/MINEFID du 15 avril 2019, portant définition et création des postes comptables des administrations des Douanes, des Impôts et du Trésor.

L'adoption de ce décret fixe la date d'effet de la mise en œuvre de la comptabilité générale du patrimoine fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations au 1er janvier 2022. Il permet également aux structures comptables existantes de mettre en œuvre leurs attributions en toute légalité.

- un rapport portant adoption de la Feuille de route pour l'efficacité du domaine de l'électricité dans le cadre du second compact du Millenium Challenge Corporation (MCC).

Cette Feuille de route qui couvre la période 2020-2035 concerne des mesures à court, moyen et long termes visant à progresser vers l'équilibre économique et financier, à renforcer la gouvernance du secteur et à améliorer la performance opérationnelle de l'ensemble du secteur de l'électricité.

L'adoption de la Feuille de route pour l'efficacité du domaine de l'électricité permet à notre pays de respecter ses engagements dans le cadre du second compact du Millenium Challenge Corporation.

I.1.4. Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- un décret portant statut particulier du métier «éducation, formation et promotion de l'emploi ».

L'adoption de ce décret permet une meilleure gestion de la carrière des personnels de l'éducation nationale conformément au décret n°2019-1111/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID du 15 novembre 2019 portant répertoire interministériel des métiers de l'Etat (RIME). Ce décret permet également d'honorer un des engagements du gouvernement pris dans le cadre du protocole d'accord du 27 janvier 2018 signé avec la Coordination nationale des syndicats de l'éducation (CNSE).

- un rapport relatif à l'adoption du plan d'actions national 2019-2021 du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) est une initiative internationale multipartite lancée en 2011. Elle vise à promouvoir entre autres, la transparence dans la gestion des affaires publiques par une plus grande redevabilité et implication des citoyens et la lutte contre la corruption.

Le Burkina Faso y a adhéré en décembre 2016 et a mis en œuvre son premier plan d'actions pour la période 2017-2019.

L'adoption du plan d'actions national 2019-2021 qui intervient après l'évaluation du plan d'actions 2017-2019, permet au Burkina Faso d'être en phase avec ses engagements dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).

I.1.6. Pour le compte du ministère de l'Energie :

- un décret portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie (ARSE).

L'Autorité de régulation du secteur de l'énergie assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs du secteur de l'énergie.

L'adoption de ce décret permet à l'ARSE d'accomplir efficacement ses missions.

I.1.7. Pour le compte du ministère des Mines et des carrières :

- un rapport relatif au bilan de la 4ème édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest (SAMAO 2019) et à l'organisation de la 5ème édition en 2020.

La 4ème édition de la SAMAO qui s'est tenue du 26 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou a enregistré 2 186 participants et exposants issus de vingt-un (21) pays. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des pays africains au nombre desquelles l'accompagnement des PMI/PME dans la fourniture de biens et services, la réalisation d'une étude sur l'industrialisation en lien avec le secteur minier et la mobilisation des ressources financières au profit des acteurs du secteur minier artisanal.

Le Conseil félicite l'ensemble des acteurs pour la réussite de la 4ème édition de la SAMAO et autorise l'organisation de la 5ème édition, prévue en septembre 2020 à Ouagadougou, sous le thème « Gouvernance du secteur minier africain : quel mécanisme pour une répartition équitable des revenus ? ».

I.2. AU TITRE DE LA DYNAMISATION DES SECTEURS PORTEURS POUR L'ECONOMIE ET L'EMPLOI, LE CONSEIL A ADOPTE

Pour le compte du ministère des Infrastructures :

- un rapport relatif à l'attribution du marché des travaux de construction et de bitumage du Boulevard des TANSOBA entre l'intersection avec la RN3 et l'échangeur du Nord.

Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution dudit marché au groupement d'entreprises GLOBEX CONSTRUCTION/ SOROUBAT, pour un montant de vingt milliards six cent huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trente-cinq (20 608 894 535) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de vingt-quatre (24) mois.

Le financement est assuré par la Banque ouest africaine de développement (BOAD) et le budget de l'Etat.

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil le bilan de la participation de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso à la 33ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) tenue les 9 et 10 février 2020 à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Placée sous le thème : « Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l'Afrique », cette session a permis au Président du Faso et à ses pairs de réaffirmer leur engagement dans la recherche de solutions pour un monde de paix, plus juste et plus solidaire.

Cette session a vu l'élection de notre compatriote Sébastien Bélibi DAILA, comme membre de la Commission de l'UA sur le droit international.

Au cours de son séjour, le Président du Faso a accordé des audiences à d'imminentes personnalités.

II.2. Le ministre de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles a présenté au Conseil la Stratégie nationale de développement du warrantage (SNDW) et son plan d'actions 2019-2023.

Cette stratégie est un moyen efficace de financement des activités des ménages agricoles, de création d'emplois, de réduction de la pauvreté et de l'amélioration de l'approvisionnement de l'industrie agro-alimentaire en matières premières de qualité.

Elle vise la promotion de la pratique du warrantage, l'accroissement du revenu des ménages agricoles et l'accroissement du taux d'accès aux crédits-stockage.

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SECURITE

- Monsieur Lambert BONZI, Mle 211 704 R, Commissaire principal de police, catégorie I, 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Directeur des sports, des arts et de la culture à la Direction générale de la police nationale.

B. AU TITRE DU MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

- Monsieur Evariste POODA, Mle 43 321 B, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur général du cinéma et de l'audiovisuel ;

- Monsieur Moctar SANFO, Mle 117 275 J, Conservateur-Restaurateur de musée, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur général du patrimoine culturel ;

- Monsieur Kouilga Valentin KOMBASSERE, Mle 246 736 E, Administrateur des services touristiques, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur du patrimoine touristique;

- Monsieur Sibidé Geoffroy LEMAN, Mle 238 117 N, Conseiller des services touristiques et hôteliers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur du développement des industries touristiques ;

- Monsieur Boukary MALGOUBRI, Mle 226 414 J, Administrateur des services touristiques, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur régional de la Culture, des arts et du tourisme des Cascades ;

- Monsieur Fousséni MIEN, Mle 225 826 A, Ingénieur du cinéma, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur régional de la Culture, des arts et du tourisme du Centre-Ouest ;

- Monsieur Ouandema YAMEOGO, Mle 200 490 H, Administrateur des services touristiques, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur régional de la Culture, des arts et du tourisme du Centre-Sud ;

- Madame Christiane Carole Marie Nicole Edith SANON/COULIBALY, Mle 76 303 N, Conservateur-Restaurateur de musée, 1ère classe, 9ème échelon, est nommée Directrice régionale de la Culture, des arts et du tourisme des Hauts-Bassins ;

- Monsieur Drissa SIDIBE, Mle 216 648 B, Technicien supérieur de musée, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Directeur provincial de la Culture, des arts et du tourisme du Kourwéogo.

III.2. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

A. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Le Conseil a adopté six (06) décrets.

Le premier décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de l'Education nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales :

- Monsieur Roger ILBOUDO, Mle 27 131 M, Conseiller d'intendance scolaire et universitaire.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE BUREAU BURKINABE DU DROIT D'AUTEUR

- Monsieur Moumouni DERME, Mle 67 000 079, Juriste.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ASSOCIATION DES EDITEURS DU BURKINA FASO (ASSEDIF)

- Monsieur Emile SIA, Cadre commercial d'imprimerie.

Le deuxième décret nomme les personnes ci-après Administrateurs au Conseil d'administration de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Dori pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

- Monsieur Nicaise BADOLO, Mle 212 155 A, Inspecteur du travail.

Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation :

- Monsieur Ali GARANE, Mle 216 569 R, Chargé de recherche.

Le troisième décret renouvelle le mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Dori pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Monsieur Jacques KABORE, Mle 51 204 W, Inspecteur du trésor.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DE L'EDUCATION

- Monsieur Yirbetersan Séraphin Marie Constant SOME, Mle 45 681 R, Instituteur principal.

Le quatrième décret nomme Monsieur Soumaïla GAMSORE, Mle 216 845 W, Inspecteur du travail, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au Conseil d'administration de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Loumbila pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le cinquième décret renouvelle le mandat des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Loumbila pour une dernière période de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de l'Education nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales :

- Madame Kadiatou YAMEOGO/DRABO, Mle 36 500 X, Inspecteur de l'enseignement secondaire.

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Madame Kiswendsida Céline Josiane OUEDRAOGO, Mle 104 678 F, Administrateur des services financiers.

Le sixième décret nomme Monsieur Siembou ZERBO, Mle 97 586 D, Conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Conseil d'administration de l'Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Dédougou, en remplacement de Monsieur Moumouni OUEDRAOGO, dont il achève le mandat.

B. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Le Conseil a adopté trois (03) décrets.

Le premier décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de l'Université Joseph KI-ZERBO pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation :

- Monsieur Potiandi Serge DIAGBOUGA, Mle 41 639 C, Directeur de recherche.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES SYNDICATS D'ENSEIGNANTS

- Monsieur Philippe Augustin NIKIEMA, Mle 41 185 C, Maître-assistant ;

- Monsieur Hugues Roméo BAZIE, Mle 231 917 P, Maître-assistant.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES PERSONNELS ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, OUVRIER ET DE SOUTIEN (ATOS)

- Monsieur Seydou KONSIMBO, Mle 42 34 700 A, Technicien supérieur en informatique.

- Monsieur Kalilou DEMBELE, Mle 303 666 S, Attaché d'intendance scolaire et universitaire.

Le deuxième décret renouvelle le mandat de Monsieur Sidi BARRY, Mle 217 027 N, Conseiller en gestion des ressources humaines, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au Conseil d'administration de l'Université Joseph KI-ZERBO pour une dernière période de trois (03) ans.

Le troisième décret nomme Monsieur Potiandi Serge DIAGBOUGA, Mle 41 639 C, Directeur de recherche, Président du Conseil d'administration de l'Université Joseph KI-ZERBO pour un premier mandat de trois (03) ans.

C. MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Monsieur Siaka BANON, Mle 37 573 Z, Ingénieur du génie sanitaire, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de la Santé au Conseil d'administration de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) pour un premier mandat de trois (03) ans.

D. MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

Le Conseil a adopté un décret portant nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- Monsieur Marc ZOUNGRANA, Mle 41 586 P, Inspecteur des impôts.

Au titre du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes :

- Madame Alizata KOUDA, Mle 247 305 A, Conservateur des archives.

Au titre du ministère de la Culture, des arts et du tourisme :

- Monsieur Etienne LOMPO, Mle 36 683 V, Conseiller d'administration scolaire et universitaire.

E. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

Le Conseil a adopté deux (02) décrets.

Le premier décret porte nomination des personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d'administration de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L'ETAT

Au titre du ministère de l'Eau et de l'assainissement :

- Monsieur Patrice KABORE, Mle 772, Ingénieur hydraulicien.

Au titre du ministère de l'Energie :

- Monsieur Jean-Baptiste KY, Mle 510 287 Z, Ingénieur électromécanicien/énergéticien.

Le second décret renouvelle le mandat de Monsieur Gueswendé Marc OUEDRAOGO, Mle 207 366 V, Architecte-urbaniste, Administrateur représentant l'Etat, au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'habitat au Conseil d'administration de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) pour une dernière période de trois (03) ans.

IV. NATURALISATIONS

IV. NATURALISATIONS

Sont naturalisées burkinabé, les personnes dont les noms suivent :

01) SIDNA Ahmed, né le 31 décembre 1950 à Néma/République de la Mauritanie de SIDNA Ahmed et de AHMED Mariam, nationalité mauritanienne, commerçant domicilié au secteur n°02 de Nouna ;

02) RUFFINO Aboubakar Sidikou, né le 15 avril 1976 à Lomé/République Togolaise, de RUFFINO Nourouléadi et de TOUME Latifatou Olatundé, nationalité togolaise, ingénieur en génie rural domicilié au secteur n°41 de Ouagadougou ;

03) BARRY Boubacar, né le 24 mars 1977 à Conakry/République de Guinée, de BARRY Mamadou et de BAH Maïmouna, nationalité guinéenne, chauffeur domicilié au secteur n°51 de Ouagadougou ;

04) DIA Mamadou, né le 10 octobre 1962 à Dakar/République du Sénégal, de DIA Baidy Oumar et de N'DONGO Oumou, nationalité sénégalaise, commerçant domicilié au secteur n°06 de Ouagadougou ;

05) KPEKPASSI Abass, né le 31 décembre 1986 à Kabou /République Togolaise, de KPEKPASSI Seyi et de KONDI Dolibe, nationalité togolaise, électricien domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

06) THOMBET Modeste Rufin, né le 21 juin 1969 à Mossendjo/République du Congo, de THOMBET Roger Alain et de MAGNOUHA Caroline Rosine, nationalité congolaise, économiste domicilié au secteur n°46 de Ouagadougou ;

07) LARBI Kofi Francis, né le 15 août 1978 à Dawu/Akwapim North/ République du Ghana, de LARBI Kweku et de ADOBEA Vida, nationalité ghanéenne, menuisier domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

08) ONONOGBU Monday, né le 11 novembre 1976 à Ozuakoli/République Fédérale du Nigéria, de ONONOGBU Ejilaka et de ONONOGBU Nnenna, nationalité togolaise, commerçant domicilié au secteur n°05 de Ouagadougou ;

09) ORIZU Sunday Nnaeloka, né le 17 septembre 1967 à Oraifite/République Fédérale du Nigéria, de ORIZU Mwosu et de CONFORT ORIZU N., nationalité togolaise, commerçant domicilié au secteur n°23 de Ouagadougou ;

10) CHABI-GONNI Baké Gnamman Félicité, née le 22 octobre 1976 à Allada/République du Bénin, de CHABI-GONNI Daniel et de HOUNSOU Elisabeth, nationalité béninoise, ingénieur en génie rural domiciliée au secteur n°43 de Ouagadougou ;

11) BAKARY Aïmane Abiodun, né le 15 janvier 1996 à Cotonou/République du Bénin, de BAKARY Madiou et de MALIKI Fatima, nationalité béninoise, élève domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

12) FIOGBE Akpénin Ruth, née le 29 décembre 1992 à Comé/République du Bénin, de FIOGBE Moïse et de LOKOSSA Elisabeth, nationalité béninoise, élève domiciliée au secteur n°52 de Ouagadougou ;

13) AZIAMADZE Agbodito Kamassan, né le 21 novembre 1965 à Togblekope, Golfe/République Togolaise, de AZIAMADZE Agbodito Kossi et de HADJA Aleossadé Sofanlodé, nationalité togolaise, maçon-carreleur domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

14) LARE Lalébolé, né le 20 janvier 1966 à Dapaong,Tone/République Togolaise, de LARE Léonard Balkoute et de ALI Tandjome, nationalité togolaise, pasteur domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

15) NWACHUKWU Joseph, né le 15 mai 1973 à Samunaka/ République Fédérale du Nigeria, de NWACHUKWU Daniel et de NWACHUKUWU/UCHENNA Mary, nationalité nigériane, employé de commerce domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

16) KUSHIATOR Kwaku Newlove, né le 20 février 1980 à Dzelukope, Keta /République du Ghana, de KUSHIATOR Daniel et de DARTEY Dorothy Aku, nationalité ghanéenne, Technicien en irrigation et en énergie mécanique domicilié au secteur n°17 de Ouagadougou ;

17) CHALHOUB Souheil, né le 1er janvier 1978 à Bachoura, Beyrouth/République du Liban, de CHALHOUB Hassan et de EL HADI Sabah, nationalité libanaise, commerçant domicilié au secteur n°04 de Ouagadougou ;

18) APPIAH Kwabina Michael, né le 10 octobre 1973 à Accra/République du Ghana, de APPIAH Kwakye et de ADOBIA Ernestina, nationalité ghanéenne, technicien d'imprimerie domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

19) EZE Emeka Obinna, né le 08 octobre 1974 à Ichi/République Fédérale du Nigéria, de EZE Obiora et de EZE Elisabeth, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°10 de Ouagadougou ;

20) TONOUDE Rafiwou, né le 03 janvier 1985 à Tohoun/République Togolaise, de TONOUDE Djima et de TOGBUI Ahoua, nationalité togolaise, imprimeur domicilié au secteur n°17 de Ouagadougou ;

21) EMEBO Chinweike Emmanuel, né le 30 mars 1971 à Onitsha/République Fédérale du Nigéria, de EMEBO Ignatius et de EMEBO Ann, nationalité nigériane, employé de commerce domicilié au secteur n°17 de Ouagadougou ;

22) YEKEEN Rukayat, née le 22 septembre 1987 à Oyo North/République Fédérale du Nigéria, de YEKEEN Ayindé et de YEKEEN Kosenat, nationalité nigériane, commerçante domiciliée au secteur n°03 de Léo ;

23) DJE Lou Gonezie Yolande, née le 12 septembre 1994 à Goafla, Gohitafla/République de Côte d'Ivoire, de TANIN Bi Dje Germain et de DJODJE Ben Grahou Alphonsine, nationalité ivoirienne, étudiante domiciliée au secteur n°23 de Ouagadougou ;

24) OLIVIER Pierre Marie Joseph Paul, né le 21 octobre 1947 à Saint-Père-En-Retz/République Française, de OLIVIER Pierre Joseph Jean-Marie et de BEZIER Marie Josephe Anne Françoise, nationalité française, technicien agricole à la retraite domicilié au secteur n°04 de Koudougou ;

25) ENUKORAH Obi Tochukwu, né le 24 avril 1977 à Oraifite/République Fédérale du Nigéria, de ENUKORAH Paul et de ENUKORAH Paulina, nationalité nigériane, employé de commerce domicilié au secteur n°13 de Ouagadougou ;

26) MAIGA Leyla Alassane, née le 28 novembre 1992 à Tacharane/République du Mali, de MAIGA Alassane Daga et de BARAZI Fadi, nationalité malienne, infirmière domiciliée au secteur n°47 de Ouagadougou ;

27) GNASSINGBE Pikilinawè, née en 1970 à Lassa-Houdé/République Togolaise, de GNASSINGBE Attan et de KAO Pouwè, nationalité togolaise, restauratrice domiciliée à Manni/Gnagna ;

28) YOUSSEF Dory, né le 09 janvier 1986 à Kfarakka/République du Liban, de YOUSSEF William et de SROUR Marie, nationalité libanaise, employé de commerce domicilié au secteur n°53 de Ouagadougou ;

29) TCHESSIWA Mazabalo, né en 1965 à Yadé/République togolaise, de TCHESSIWA Tchamdja et de AWI Pignonam, nationalité togolaise, artisan, domicilié au secteur n°43 de Ouagadougou ;

30) NADER Ayman, né le 11 juin 1969 à Safita/ République de Syrie, de Antonios et de Souad, nationalité syrienne, employé de commerce domicilié au secteur n°23 de Ouagadougou ;

31) COULIBALY Nagnihen Catherine, née le 12 juillet 1983 à Adjamé/République de Côte d'Ivoire, de COULIBALY Adama et de TOURE Ariatou, nationalité ivoirienne, médecin domiciliée au secteur n°51 de Ouagadougou ;

32) AKANYA Kossi Mawulawoé, né le 03 octobre 1982 à Kpelé Goudeve/République Togolaise, de AKANYA Mensah et de DZAKA Kossiwa, nationalité togolaise, pâtissier domicilié au secteur n°27 de Ouagadougou ;

33) CODO Codjo Odilon Romaric, né le 06 juin 1985 à Cotonou/ République du Bénin, de CODO Bénoit et de HESSOU Alougba, nationalité béninoise, étudiant domicilié au secteur n°19 de Ouagadougou ;

34) ANIEKWU Cajethan Joseph, né le 10 octobre 1977 à Enugu Omasi village/République Fédérale du Nigéria, de ANIEKWU Raphaël et de ANIEKWU Elisabeth, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

35) AKOTO Bamfo Béatrice, née le 22 avril 1958 à Accra/République du Ghana, de AKOTO Banfo Edmund et de OWUSUA Cecilia, nationalité ghanéenne, éducatrice domiciliée au secteur n°15 de Ouagadougou ;

36) DJIKINDE Marie Ange Frida Karamath, née le 1er mai 1983 à Porto-Novo/République du Bénin, de DJIKINDE Emmanuel et de MOUTAÏROU Aminatou, nationalité béninoise, médecin domiciliée au secteur n°51 de Ouagadougou ;

37) NEHOUNFANG Inoncent, né le 21 mars 1968 à Bafoussam/République du Cameroun, de DJAMEN André et de MAGADJOU Pauline, nationalité camerounaise, pasteur domicilié au secteur n°17 de Bobo-Dioulasso ;

38) MAYAOU Amimou, né le 20 avril 1992 à Bac-Farie/République du Niger, de MAYAOU Issa et de RAKIA Betou, nationalité nigérienne, étudiant, domicilié au secteur n°15 de Bobo-Dioulasso ;

39) KENAGNON Aimé Davy Sèvy, né le 20 février 1985 à Cotonou/République du Bénin, de KENAGNON Michel et de KPOMALEGNI Henriette, nationalité béninoise, médecin domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

40) LOGOZO Cocou Régis, né le 21 octobre 1981 à Sakété/République du Bénin, de LOGOZO T. Isidore et de ALOU Micheline, nationalité béninoise, médecin domicilié au secteur n°27 de Ouagadougou ;

41) BARRY Amadou Sara, né en 1975 à Hassanamba/République de Guinée, de BARRY Amadou Ourry et de DIALLO Koumbo, nationalité guinéenne, teinturier domicilié au secteur n°01 de Ouagadougou ;

42) GOMTARGONA Affisetou, née en 1967 à Sokodé/République Togolaise, de GOMTARGONA Alassani et de PATASSAN Nmena, nationalité togolaise, ménagère domiciliée au secteur n°11 de Ouagadougou ;

43) AMEGATSE Ama Elom, née le 08 décembre 1990 à Kpele Adeta/République Togolaise, de AMEGATSE Kodzo Messah et de DOH Yawa Gblotowovo, nationalité togolaise, comptable au secteur n°07 de Ouagadougou ;

44) AFOLABI Hammed, né le 13 juillet 1993 à Ouagadougou/Burkina Faso, de AFOLABI Jimoh et de AFOLABI Suebat, nationalité nigériane, coiffeur domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

45) ELOM Emmanuel Sunday, né le 07 avril 1978 à Umuoghara Ezza/ République Fédérale du Nigéria, de ELOM Nwankwor et de ELOM Jenneth N., nationalité nigériane, coiffeur domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

46) KABIRU Moshood, né le 1er décembre 1987 à Shaki/République Fédérale du Nigéria, de MOSHOOD Akanbi et de ALIRATU Abeke, nationalité nigériane, étudiant domicilié au secteur n°29 de Ouagadougou ;

47) BALLO Djibril, né en 1976 à Koutiala/République du Mali, de BALLO Abdou et de DEMBELE Fanta, nationalité malienne, forgeron domicilié au secteur n°06 de Orodara ;

48) MABIALA Léopold, né le 08 mai 1963 à Brazzaville/République du Congo, de MABIALA Pierre et de OUMBA Antoinette, nationalité congolaise, professeur de mathématiques domicilié au secteur n°01 de Koudougou ;

49) AMETEFE Komlan Amour, né le 09 août 1994 à Kpalimé/République Togolaise, de AMETEFE Kossi Atsu et de ALOUFA Adjo Elizabeth, nationalité togolaise, étudiant domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

50) AGNEGUE Kelly Eyram Komlan, né le 20 septembre 1988 à Lomé/République Togolaise, de AGNEGUE Akwa Kin'Su Binazor et de KABONOU-MESSA Kafui, nationalité togolaise, étudiant domicilié au secteur n°09 de Ouagadougou ;

51) POUNDIBE Tiyidjiéb, né le 30 août 1975 à Dapaong/République Togolaise, de POUNDIBE Nagbandja et de BOUNJA Lallépagua, nationalité togolaise, technicien supérieur en génie civil domicilié au secteur n°09 de Ouagadougou ;

52) BAYAD Ali, né le 07 janvier 1984 à Tyr/République du Liban, de BAYAD Fawaz et de GHADBOUN Khadije, nationalité libanaise, commerçant domicilié au secteur n°09 de Bobo-Dioulasso ;

53) DEGBE Amavi Odette Grâce, né le 02 juin 1990 à Notsé/République Togolaise, de DEGBE Kokou et de GNANOU Kossiwa, nationalité togolaise, élève domiciliée au secteur n°23 de Ouagadougou ;

54) YEHADJI Florence Gbessito, né le 04 juillet 1994 à Cotonou/République du Bénin, de YEHADJI Zannou et de KOSSI Monsèdé, nationalité béninoise, élève domiciliée au secteur n°32 de Ouagadougou ;

55) EDOULE Yaouvi, né en 1965 à Djama Aféyé Kpota/République Togolaise, de EDOULE Togbessou Yao et de ESSOVI Sossi, nationalité togolaise, cuisinier domicilié au secteur n°09 de Ouagadougou ;

56) OGOUGBE Assiba Pascaline, née le 26 mars 1978 à Sokponta Dassa-Zoumé/République du Bénin, de OGOUGBE Isidore et de ILOUKORA Juliette, nationalité béninoise, ménagère domiciliée au secteur n°32 de Ouagadougou ;

57) GIRUMUGISHA Clémentine, née le 24 septembre 1978 à Janja-Gakenké/République du Rwanda, de GATSIMBANYI Laurent et de MUKAGATARE Colette, nationalité rwandaise, gestionnaire comptable domiciliée au secteur n°23 de Ouagadougou ;

58) DAYAMBO Yendoukoua, né le 19 avril 1988 à Lomé/République Togolaise, de DAYAMBO Boléapti et de KOUTOUWAK Yendoutié, nationalité togolaise, médecin domicilié au secteur n°42 de Ouagadougou ;

59) N'DOMADJI Albertine Yamlom, née le 14 mars 1967 à Moissala/République du Tchad, de N'DOMADJI Belongonal et de DANGTI Marie, nationalité tchadienne, sage-femme domiciliée au secteur n°29 de Ouagadougou ;

60) KPADENOU Sémehoh Eugène, né le 14 juillet 1970 à Lomé/République Togolaise, de KPADENOU Dossou Etienne et de DAKATSE Grâce Abla, nationalité togolaise, cameraman domicilié au secteur n°28 de Ouagadougou ;

61) SIBOMANA Ndabateze Juvénal, né le 25 mai 1971 à Mubirubiru/République Démocratique du Congo, de BIZIMUNGU Ndabateze Daniel et de NYIRABUKOBWA Jacqueline, nationalité congolaise, prêtre domicilié au secteur n°39 de Ouagadougou ;

62) MONCHÂTRE Josette Eliane, née le 27 mars 1959 à Vineuil/République Française, de MONCHÂTRE Abel Kléber et de PONVERT Linette Georgette Alexandrine, nationalité française, diététicienne domiciliée au secteur n°25 de Ouagadougou ;

63) BOUSSOU Cyrille, née le 16 mars 1981 à Brihi/République de Côte-d'Ivoire, de BOUSSOU Zahui Adrien et de ARESSI Dre Agnès, nationalité ivoirienne, coiffeur domicilié au secteur n°54 de Ouagadougou ;

64) AZAR Elias, né le 17 avril 1987 à Cocody/République de Côte-d'Ivoire, de AZAR Antoine et de JABER Salwa Ibrahim, nationalité libanaise, gérant de société, domicilié au secteur n°01 de Ouagadougou;

65) PEDERSEN Irina Oguevna, née le 26 juin 1988 à Depoutayskii/Fédération de la Russie, de PEDERSEN Ogué et de VLASSOVA Ekaterina Olégovna, nationalité ukrainienne, étudiante domiciliée au secteur n°14 de Ouagadougou ;

66) GABAH Ayaovi, né le 06 décembre 1979 à Sanguéra/République Togolaise, de GABAH Sodjié et de KOAMI Amè, nationalité togolaise, peintre domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

67) YEDEDJI Marie Mireille Nonvignon, née en 1971 à Azovè/République du Benin, de YEDEDJI Antoine et de POGNON Marie Marguerite, nationalité béninoise, couturière domiciliée au secteur n°22 de Bobo-Dioulasso ;

68) ADJIBI Liamidi, né en 1947 à Porto-Novo/République du Bénin, de ADJIBI Osséni et de AMOUSSA Assimatou, nationalité béninoise, tâcheron domicilié au secteur n°20 de Bobo-Dioulasso ;

69) SINGLI Dalabé, né le 21 novembre 1981 à Karsome/République Togolaise, de SINGLI Lardagou et de LARE Nandibane, nationalité togolaise, couturier domicilié au secteur n°01 de Tenkodogo ;

70) YASSINE Hussein, né le 17 avril 1995 à Abidjan/République de Côte-d'Ivoire, de YASINE Ali Najib et de MANSOUR Ahlam, nationalité libanaise, agent commercial domicilié au secteur n°06 de Ouagadougou ;

71) MAYAOU Nassirou, né le 24 juillet 1991 à BAC-FARIE, TILLABERI/République du Niger, de MAYAOU Issa et de RABI Garba, nationalité nigérienne, élève domicilié au secteur n°15 de Bobo-Dioulasso ;

72) DESSOUASSI Cocou César, né le 13 avril 1983 à Cotonou/République du Bénin, de DESSOUASSI Hubert et de KEDOWIDE Yolande, nationalité béninoise, étudiant au secteur n°19 de Ouagadougou ;

73) KLEVOR Amivi Mawuse, née le 21 juin 1975 à Kpalimé/République Togolaise, de KLEVOR Kwadzo et de OCLOO Tchotchovi, nationalité togolaise, institutrice domiciliée au secteur n°15 de Bobo-Dioulasso ;

74) DARRA Moussa, né vers 1963 à Kati, Cercle de Bamako/République du Mali, de DIARRA Maridié et de COULIBALY Niacourouni, nationalité malienne, commerçant domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

75) DOGBO Estelle Natacha, née le 20 décembre 1989 à Djirila S/P d'Odienné/République de Côte d'Ivoire, de DOGBO Koffi Antoine et de CISSE Kadjatou, nationalité ivoirienne, élève domiciliée au secteur n°02 de Diébougou ;

76) MBARUSHIMANA Jean-Baptiste, né le 04 janvier 1958 à Butambamo/République du Rwanda, de RIBANJE Joseph et de NYIRARUSAKU Suzanne, nationalité rwandaise, infirmier domicilié au secteur n°29 de Bobo-Dioulasso ;

77) DEMBELE Alphahan dite Julie, née le 08 avril 1997 à Tiou-Tiou/République du Mali, de DEMBELE Nouhounso Rodrigue et de DABOU Soumani Jeanne, nationalité malienne, étudiante domiciliée au secteur n°14 de Bobo-Dioulasso ;

78) MARAZZI Alfonso, né le 08 mai 1945 à Sassuolo (MO)/République d'Italie, de MARAZZI Federico et de FRANZELLI Carla, nationalité italienne, consultant domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

79) SAIZONOU Kamilou Akambi, né le 16 septembre 1995 à Porto-Novo/République du Bénin, de SAIZONOU Rachidi et de SALAMI Latifatou, nationalité béninoise, étudiant domicilié au secteur n°46 de Ouagadougou ;

80) DIOP Ibou, né le 13 septembre 1959 à Joal/République du Sénégal de DIOP Siaka et de SAR NGoni, nationalité sénégalaise, couturier domicilié au secteur n°02 de Ouagadougou ;

81) AGBOTSE Alugbo Akuwa, née le 03 août 1969 à Kpélé-Tsiko, Kloto/République Togolaise, de AGBOTSE Yawo et de ADADZI Amavi, nationalité togolaise, déléguée médicale domiciliée au secteur n°24 de Ouagadougou ;

82) AFIYO Agbovi Marie, née le 15 août 1958 à Atchanvé-Davié/République Togolaise, de AGBOVI K. Linus et de AFIWA Kédédzi, nationalité togolaise, agent de promotion et d'animation sociale à la retraite domiciliée au secteur n°19 de Ouagadougou ;

83) RESTOM Nidal, né le 19 septembre 1975 à Damas/République de Syrie, de RESTOM Suhel et de Wisal RESTOM, nationalité syrienne, agent commercial domicilié au secteur n°03 de Ouagadougou ;

84) RANIVOARISOA Véronique Hélène, née le 22 août 1965 à Mahabo, Antananarivo/République de Madagascar, de Rakotoarison Jean Gilbert et de Rasoamanarivo, nationalité malgache, sœur-religieuse domiciliée au secteur n°03 de Nouna ;

85) MINANI Félicité, née le 11 septembre 1969 à Ntamba/République du Burundi, de MANIRAHANKUYE Antoine et de NTAWUMENYIYORUVA Véronique, nationalité burundaise, secrétaire comptable domiciliée au secteur n°15 de Bobo-Dioulasso ;

86) RAHIOU Saïdou, né vers 1979 à Guidan Dillé/République du Niger, de Rahiou et de Hadiza, nationalité nigérienne, commerçant domicilié au secteur n°04 de Kongoussi ;

87) KPOTOR Koffi Léonard, né le 28 mai 1982 à Lonvo/République Togolaise, de KPOTOR Kossi et de DEGBE Amétonenyo, nationalité togolaise, conducteur domicilié à Saaba ;

88) HALILOU Aminou, né le 1er janvier 1980 à Nobi/République du Niger, de Halilou HAROUNA et de Adama TANKO, nationalité nigérienne, boucher domicilié au secteur n°01 de Kongoussi ;

89) BATASSANG Tassindja, né le 31 décembre 1977 à Bassar/République Togolaise, de BATASSANG Nassam et de BABA Koussiliki, nationalité togolaise, commerçant domicilié au secteur n°17 de Bobo-Dioulasso ;

90) AGADE Komlan Norbert, né le 06 juin 1967 à Kouvé Dopigbé/République Togolaise, de AGADE Koffi et de AGBASSA Atchoupi, nationalité togolaise, soudeur-tôlier domicilié au secteur n°30 de Ouagadougou ;

91) OSUNKWO Chigozie Emmanuel, né le 10 août 1977 à Agigbo/République Fédérale du Nigéria, de OSUNKWO Simon et de OSUNKWO Roseline, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°03 de Ouagadougou ;

92) ADZALO Kwami Dzifanu, né vers 1961 à Agou Nyogbo Agbetiko, Kloto/République Togolaise, de ADZALO Kwami Messa et de ANAGOSI Yawa Ahadzi, nationalité togolaise, pasteur domicilié au secteur n°11 de Ouagadougou ;

93) KOKOLE Koffi Agbevide, né le 05 mai 1972 à Amegnran-Kpoguédé/ République Togolaise, de KOKOLE Abotchi et de TOGNEVENAWO Djatchan, nationalité togolaise, ingénieur en génie civil domicilié au secteur n°17 de Ouagadougou ;

94) DJERI Rafate, né le 26 mai 1995 à Bafilo/République Togolaise, de DJERI Aboubakar et de BOURAIMA Afissétou, nationalité togolaise, élève domicilié à Saaba ;

95) SEYDOU Adjara, née le 17 février 1987 à Sansanné-Mango/Oti/République Togolaise, de SEYDOU Ibouraïma et de Barkisso BAKOUM, nationalité togolaise, élève-maîtresse domiciliée au secteur n°38 de Ouagadougou ;

96) GERALDO Madinatou, née le 05 mars 1962 à Lomé/République Togolaise, de GERALDO Nouraini et de SAMSAM Wabi, nationalité togolaise, secrétaire de direction domiciliée au secteur n°25 de Ouagadougou ;

97) AHONGAN Koffi Anani, né le 21 octobre 1983 à Agouévé-Golfe/République Togolaise, de AHONGAN Mihesso et de ALOESSODE Abla, nationalité togolaise, enseignant domicilié au secteur n°46 de Ouagadougou ;

98) BEDUNEAU/DESCHAMPS Marie Thérèse Françoise, née le 21 février 1947 à Rue 5 de Bocage/République Française, de DESCHAMPS Henri Eugène et de HOULARD Marie Angèle Louise Ernestine, nationalité française, infirmière à la retraite domiciliée à Cassou/Ziro ;

99) SEDEDJI Kodjo Agbéko, né le 31 décembre 1957 à Lomé-Golfe/République Togolaise, de SEDEDJI Eklou et de DOUMAGNON Eyawa, nationalité togolaise, auditeur domicilié au secteur n°19 de Ouagadougou ;

100) HOUNNOU Houénoussoun Germain, né le 26 mai 1979 à Sakété/République du Bénin, de HOUNNOU Corneille et de HOUNSA Mègnidon, nationalité béninoise, cadre de banque domicilié au secteur n°06 de Ouagadougou ;

101) TIOUSSO Hadiza, née le 20 juin 1972 à Zengou-Zinder/République du Niger, de TIOUSSO et de Aïssa Kampaïzé, nationalité nigérienne, secrétaire domiciliée au secteur n°21 de Ouagadougou ;

102) MANIRAKIZA Dieudonné, né 15 juin 1964 à Musaga/Bujumbura /République du Burundi, de BUJANA Silas et de BASEGANA Véronique, nationalité burundaise, directeur général de société domicilié au secteur n°19 de Ouagadougou ;

103) N'GUESSAN Rodrigue Terasson, né le 31 décembre 1979 à Treichville/République de Côte d'Ivoire, de N'GUESSAN Terasson et de WILLIAM Aba Félicité, nationalité ivoirienne, agent itinérant de santé domicilié à Saaba ;

104) BELONWU Chigbo Felix, né le 08 août 1968 à Ibolo-Orifite/République Fédérale du Nigéria, de BELONWU Olusabuiké et de BELONWU Christiana, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°09 de Ouagadougou ;

105) BAVUKAHE Gatho Ghislaine, née le 17 septembre 1987 à Bukavu/République Démocratique du Congo, de BAVUKAHE Marc et de BATEGUZI Zafuraha Immaculée, nationalité congolaise, agent humanitaire à IEDA Relief Mali-BF domiciliée au secteur n°53 de Ouagadougou ;

106) DAKHLALLAH Hussein, né le 16 novembre 1994 à Abbasieh/République du Liban, de DAKHLALLAH Salem et de YAZBEK Roula, nationalité libanaise, agent commercial domicilié au secteur n°01 de Ouagadougou ;

107) KOUMBA Marly Gaël, né le 19 août 1985 à Tchibanga/ République Gabonaise, de KOUMBA Maganga Diaz et de MBOUMBA Marie Paule, nationalité gabonaise, étudiant domicilié à Saaba ;

108) FADI EL Alam, né le 11 novembre 1984 à Choueir/République du Liban, de FADI Antoine et de Aïda, nationalité libanaise, magasinier domicilié au secteur n°04 de Ouagadougou ;

109) HAGE Elias, né le 11 mai 1987 à Aintoura/République du Liban, de HAGE Salim et de CHAMI Georgette, nationalité libanaise, employé de commerce, domicilié au secteur n°16 de Ouagadougou ;

110) CHARAFEDDINE Ismail, né le 24 juin 1986 à Tyr/République du Liban, de CHARAFEDDINE Hassan et de MWANIS Hala, nationalité libanaise, Commerçant, domicilié au secteur n°01 de Ouagadougou ;

111) EL HAJJ Charbel, né le 17 juillet 1984 à Aintoura/République du Liban, de EL HAJJ Adel et de Dalal EL HAJJ, nationalité libanaise, employé de commerce domicilié au secteur n°44 de Ouagadougou ;

112) RESTOM Rita, née le 08 décembre 1997 à Banias/République de Syrie, de RESTOM Antoune et de Wafaa RESTOM, nationalité syrienne, étudiante domiciliée au secteur n°04 de Ouagadougou ;

113) TONI Sébastien Obidoun, né en 1963 à Lèma, Dassa-Zoumé/République du Bénin, de TONI Bernard et de EWINSOU Arritan, nationalité béninoise, Cadre de banque domicilié au secteur n°03 de Ouagadougou ;

114) OULA Gnonskan Claude Olivier Kahiba, né le 11 janvier 1991 à Adjamé/République de Côte d'Ivoire, de OULA Gnonskan Antoine et de GNANDE Mongninon Martine, nationalité ivoirienne, étudiant domicilié au secteur n°12 de Ouagadougou ;

115) LALEYE Odoun-Idjo Salvadore Alaindé, né le 12 avril 1978 à Kétou/République du Bénin, de LALEYE Gilbert et de BANKOLE Eugenie, nationalité béninoise, agent commercial domicilié au secteur n°55 de Ouagadougou ;

116) AKANDE Risikat Abaké, née le 06 mars 1970 à Saki/République Fédérale du Nigéria, de AKANDE Bisi et de AKANDE Sifawu, nationalité nigériane, employée de commerce domiciliée au secteur n°06 de Ouahigouya ;

117) KABIA Essossinam, né le 30 mars 1975 à Notsè/République Togolaise, de KABIA Toyi et de BODJONA Bawoumondom, nationalité togolaise, administrateur d'Institut supérieur domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

118) AFONOAFE Yawo Simon, né le 1er décembre 1995 à Ofounagbo/République Togolaise, de AFONOAFE Atitso Léonard et de AGUDEGBE Ama, nationalité togolaise, élève domicilié au secteur n°06 de Ouagadougou ;

119) YU Hongchao, né le 31 décembre 1978 à Jiangsu/République Populaire de Chine, de YU Oni Kang et de YANG Cui Lang, nationalité chinoise, gestionnaire domicilié au secteur n°53 de Ouagadougou ;

120) SALAMI Souradjou Ichola, né le 12 mai 1977 à Ouidah/République du Bénin, de SALAMI Raïmi et de DOSSOU-YOVO Lydia, nationalité béninoise, pâtissier domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

121) METCHEBON Takougang Stéphane Aimé, né le 05 mai 1975 à Yaoundé/République Fédérale du Cameroun, de TAKOUGANG Pierre et de TAKOUGANG née YONGA Marie, nationalité camerounaise, Enseignant-chercheur domicilié au secteur n°46 de Ouagadougou ;

122) KOUDOU Alain, né le 16 septembre 1970 à Buyo/République de Côte d'Ivoire, de DJOMA Koudou Dominique et de GNALI Ligbouhon Juliette, nationalité ivoirienne, Technicien en bâtiment domicilié au secteur n°40 de Ouagadougou ;

123) DIAKITE N'Pene, née le 24 mars 1998 à Asaco-Bakou/République du Mali, de DIAKITE BARAKOLO ET DE MAIGA Aissata, nationalité malienne, étudiante domiciliée au secteur n°42 de Ouagadougou ;

124) TINDAME Kanfitine, né en 1964 à Sanlékidjamoni, Dapaon/République Togolaise, de TINDAME Oulali et de DJINI Kandine, nationalité togolaise, Topographe domicilié au secteur n°05 de Koudougou ;

125) FIORAMONTI Rossella, née le 23 juillet 1956 à Rome/République d'Italie, de FIORAMONTI Antonio et de PEDULLA Elisabetta, nationalité italienne, sœur-religieuse domicilié au secteur n°15 de Bobo-Dioulasso ;

126) GUILLOTEAU Robert René, né le 04 décembre 1954 à Thénezay/République Française, de GUILLOTEAU André Désiré et de RABAULT Reine Marie Andrée, nationalité française, agriculteur à la retraite domicilié au secteur n°11 de Bobo-Dioulasso ;

127) MAHAMADOU Abdoul Jalile, né le 27 avril 1986 à Maradi/République du Niger, de MAHAMADOU Aboubacar et de HASSANE Fatouma, nationalité nigérienne, médecin domicilié au secteur n°17 de Bobo-Dioulasso ;

128) NGONO M'VOUEZOLO Romuald Marien, né le 24 août 1971 à Madingou/République du Congo, de M'VOUEZOLO Philippe et de BATSIMBA Germaine, nationalité congolaise, électronicien domicilié au secteur n°24 de Ouagadougou ;

129) VIDEGLA Elie, né le 19 novembre 1960 à Sokodé/République Togolaise, de VIDEGLA Sossou Jérôme et de BOKODAHO Madeleine Goundjo, nationalité togolaise, technicien en bâtiment domicilié au secteur n°06 de Ouagadougou ;

130) ABDOU SALAM Salifou, né le 1er janvier 1960 à Moullela Katoria/République du Niger, de Abdou Salam et de Saâdi, nationalité nigérienne, commerçant domicilié au secteur n°53 de Ouagadougou ;

131) NUNEZ Evelyne Joëlle, née le 23 décembre 1969 à Ziguinchor/République du Sénégal, de NUNEZ Paul et de FONSECA Eléonore, nationalité sénégalaise, administratrice de société domiciliée au secteur n°06 de Ouagadougou ;

132) DIAB Nabil, né le 09 août 1969 à Deir Kanoun El Nahr/République du Liban, de ABED Elhalim et de ALI Najla, nationalité libanaise, employé de commerce domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

133) WANDJI NANA Lady-Rosny, née le 24 septembre 1984 à Abong M'Bang/République Fédérale du Cameroun, de NANA Frédéric et de NZOUENDJOU Marie Madeleine, nationalité camerounaise, pharmacienne domiciliée au secteur n°46 de Ouagadougou ;

134) MARTINEZ Dénis Réné Christian, né le 22 octobre 1949 à Tarascon/République Française, de MARTINEZ Piego et de GILBERT Claire Antonia, fonctionnaire à la retraite domicilié au secteur n°01 de Ouagadougou ;

135) KONTE Adama, né le 16 août 1992 à Bamako/République du Mali, de KONTE Mamadou et de BAH Binta, commerçant domicilié au secteur n°15 de Ouagadougou ;

136) ASSOTI Malaka, née le 10 août 1993 à Yao-Kopé, Tchaoudjo/République Togolaise, de ASSOTI Mambafèï et de KAZIMNA Mandrinéwé, nationalité togolaise, élève domiciliée au secteur n°49 de Ouagadougou ;

137) MARCINCAL Isabelle Caroline Vanessa, née le 06 mars 1972 à Nice/République Française, de MARCINCAL Jean-Louis et de FERRANDI Agnès Edmée Madeleine, nationalité française, enseignante domiciliée au secteur n°18 de Ouagadougou ;

138) NWOYE Chinedu Hyaceinth, né le 06 juin 1973 à Abakaliki/République fédérale du Nigéria, de NWOYE Josephat et de NWOYE Roseline, nationalité nigériane, commerçant domicilié au secteur n°52 de Ouagadougou ;

139) N'KUAKO Afi Massa, née le 15 août 1967 à Dabyi N'Digbé/République Togolaise, de N'KUAKO Kossivi et de AGBEDOR Afi, nationalité togolaise, commerçante domiciliée au secteur n°30 de Ouagadougou ;

140) NINGOUE NGATCHAM Micheline, née le 14 juin 1984 à Bankambé/République fédérale du Cameroun, de GATCHAM WAKO Antoine et de DEUTCHA Sabine, nationalité camerounaise, médecin domiciliée au secteur n°42 de Ouagadougou ;

141) KPELLY Mimi Hedvige, née le 17 juin 1995 à Lonvo/République Togolaise, de KPELLY Komlan et de AZIADON Ami, nationalité togolaise, élève infirmière domiciliée à Saaba ;

142) DIALLO Fatou, née le 02 octobre 1983 à Dakar/République du Sénégal, de DIALLO Alhassane et de SY Aminata, nationalité sénégalaise, coiffeuse domiciliée au secteur n°51 de Ouagadougou ;

143) OUMAROU Halirou, né le 1er janvier 1977 à Sidi Koara/République du Niger, de OUMAROU Amadou et de CISSE Safiatou, nationalité nigérienne, ingénieur en génie civil domicilié au secteur n°25 de Ouagadougou ;

144) KAVALO Essofa Mola, né le 30 septembre 1975 à Sokodé/République Togolaise, de KAVALO Abika Mola et de TCHADJERI Tènè Daro, nationalité togolaise, technicien en génie civil domicilié au secteur n°26 de Ouagadougou ;

145) KAYA Mabahou Sédric, né le 27 février 1977 à Brazzaville/République du Congo, de KAYA Paul et de MALOMIE Honorine, nationalité congolaise, agent commercial domicilié au secteur n°29 de Ouagadougou ;

146) ADEGBLEAME Kodzo Mawuna, né le 10 avril 1972 à Agou-Nyogho Agbetiko, Kloto/République Togolaise, de ADEGBLEAME Yao Agbagla et de AGBENU Yawa, nationalité togolaise, chauffeur-mécanicien domicilié au secteur n°40 de Ouagadougou ;

147) GBEHODO Koffi Agbeviade, né le 15 avril 1977 à Assahoun/République Togolaise, de GBEHODO Atitso et de AFIWA Agbakla, nationalité togolaise, professeur domicilié au secteur n°01 de Ouahigouya ;

148) AMEDOME Wézifa Bella, née le 31 mai 1991 à Adjengré /République Togolaise, de AMEDOME Louis et de MEATCHI Adam Oumou, nationalité togolaise, étudiante domiciliée au secteur n°03 de Ouagadougou ;

149) DOSSOU Yaovi, né en 1983 à Hiheatro/ République Togolaise, de DOSSOU Komlan et de SENOU Mawussi, nationalité togolaise, mécanicien automobile domicilié au secteur n°23 de Ouagadougou ;

150) AWADI Kossi Essonana, né en 1968 à Pya-Akéi, Lama-Kara/République Togolaise, de AWADI Karbou et de MALOU Sabda-Halo, nationalité togolaise, enseignant domicilié au secteur n°40 de Ouagadougou ;

151) COUDERT Sandrine Stéphanie, née le 15 novembre 1967 à Toulon/République Française, de COUDERT Georges et de GABION Simone, nationalité française, thérapeute psychologue, domiciliée au secteur n°5 de Bobo-Dioulasso ;

152) IBRAHIMA Abdouhamid, né le 25 octobre 1985 à Cotonou/République du Benin, de IBRAHIMA Midiou et de ZIME Yérima Marthe, nationalité béninoise, médecin, domicilié au secteur n°29 de Ouagadougou ;

153) HOUNKANRIN Biwègnon Marie Géronia, née le 6 février 1991 à Cotonou/République du Benin, de HOUNKANRIN Roger et de ZOUNGBEGNON Nicole, nationalité béninoise, médecin, domicilié au secteur n°29 de Ouagadougou ;

154) CRESPIN Pauline Parsine, née le 28 novembre 1976 à Saint Louis/République du Sénégal, de nationalité sénégalaise, agent à l'UEMOA, domiciliée au secteur n°8 de Ouagadougou ;

155) AAWOUTO Koffi Samson, né le 28 juillet 2000 à Lomé/République Togolaise, de AWOUTO Essehet et de TOSSON Adjowa, nationalité togolaise ;

156) NDAYAKIRE Ariane, née le 25 septembre 1975 à Mutimbuzi/République du Burundi, de NDAYAKIRE Thérence et de BINIGE Léocadie, nationalité burundaise, ingénieur commercial, domicilié à Saaba ;

157) ECHAPPE Morgan, née le 4 novembre 1977 à Bergerac/Dordogne/République Française, de ECHAPPE Jean Michel et de ROBAST Annie, nationalité française, directrice de société, domiciliée à Ouagadougou ;

158) RESTOM Antoun Georges, né le 7 avril 1991 à Tartous/République de Syrie, de RESTOM Antoun et de RESTOM Wafaa, nationalité syrienne, agent commercial, domicilié au secteur n°3 de Ouagadougou ;

159) RESTOM Giana Antoun, née le 29 août 1992 à Tartous/République de Syrie, de RESTOM Antoun et de RESTOM Wafaa, nationalité syrienne, étudiante, domicilié au secteur n°3 de Ouagadougou ;

160) RESTOM Joelle Antoun, née le 29 août 1994 à Tartous/République de Syrie, de RESTOM Antoun et de RESTOM Wafaa, nationalité syrienne, agent commercial, domicilié au secteur n°3 de Ouagadougou ;

161) OKIMELA Kiangani Emmanuel, né le 25 mai 1997 à Kinshassa/République Démocratique du Congo, de OKIMELA Ombata Dieudonné et de MUSA Mamie, nationalité congolaise, sportif domicilié à Ouagadougou ;

162) YOUSSEF Charbel, né le 14 juillet 1985 à Toula El Jobbe/République du Liban, de YOUSSEF Youssef et de ZEIDEH Violette, nationalité libanaise, ingénieur du génie civil, domicilié au secteur n°53 de Ouagadougou ;

163) DIEME Amina, née le 17 janvier 1994 à Bissau/République de Guinée Bissau, de DIEME Ibrahima et de MARIA DE FATIMA Soares da gama, Bissau Guinéenne, étudiante domiciliée à Ouagadougou ;

164) BIENFAIT Emmanuel, né le 31 décembre 1975 à Mons/Royaume de Belgique, de BIENFAIT Alain Edmond Raymond et de MAIORANO Vincenza, nationalité Belge, Dirigeant de société, domicilié à Ouagadougou secteur n°52 ;

165) MARC André Léonce, né le 16 mars 1942 à Montpellier/République Française, de MARC Edmond et de TEMPIER Ginette, nationalité française, Directeur de société, domicilié à Ouagadougou ;

166) PAYROUSE Isabelle Annie Alexandra, née le 18 mars 1963 à Montélimar/République française, de PAYROUSE Henri et de LEFTERION Colette, nationalité française, administrateur général de société, domicilié à Ouagadougou ;

167) MARTIN Alexandre Xavier, né le 8 octobre 1982 à Reims/République Française, de MARTIN Christian Gaston Albert et de LEMEME Sylviane Josette, nationalité Française, gérant de société, domicilié à Ouagadougou.

168) KAMONOU Koffi Ernest, né le 06/08/1981 à Abidjan/ République de Côte d'Ivoire, des feus KAMONOU N'dri et de KOUADIO Aya, de nationalité Ivoirienne, chaudronnier domicilié à Ouagadougou ;

169) RAHARIMALALA Yvette Nicole Marie Reine, née le 5 juin 1967 à Ankadinondry/République de Madagascar, des feus RAKOTONDRABE Jean Chrysostome et de RAZAIARISOA Suzanne, nationalité malgache, sœur religieuse domiciliée à Ouagadougou.

Le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement,Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU