Sénégal: Sadio Mané - Le secret des performances du Sénégalais révélé

Depuis quelques saisons, Sadio Mané a pris une certaine envergure. Il mange à la même table que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi si l'on se fie au dernier classement du Ballon d'Or France Football. L'ascension a été fulgurante et en temps record, l'international sénégalais a pris une nouvelle dimension. Qu'est-ce-qui est à l'origine de cette progression ?

Mané lui-même dévoile le secret. Dans une interview accordée au site officiel de Liverpool, le joueur a fait savoir que les habitants de Bambali (son village natal) sont à la base de sa motivation. Loin d'être anodin, l'attaquant s'explique.

« Si vous voyez ces gens, vous poussez de plus en plus fort pour les rendre fiers parce que c'est leur seule satisfaction. Je dois rendre ce qu'ils ont fait pour moi. Je pense que c'était quelque chose de spécial pour le village parce que dans cette localité, nous avions de grands joueurs mais ils n'ont jamais réussi », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « Quand je suis arrivé en France et que je jouais en Ligue 2, le village n'a jamais eu la chaîne pour me voir évoluer, donc tout le monde était tellement excité de me voir à la télé avant tout! Ils priaient pour moi tous les jours pour me voir à ce niveau parce qu'ils seront juste fiers. Comment les choses se passent et comme je suis plus motivé et [qu'ils deviennent] plus excités de me voir de plus en plus, je pense me sacrifier pour les rendre fiers ».Désormais, il ne faut pas aller chercher plus loin. Le succès de Sadio Mané provient de la forte attente du village de Bambali.