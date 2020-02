Ile Maurice: Un Bangladais qui avait accusé son employeur de séquestration impliqué dans un cambriolage

Il est en situation irrégulière à Maurice et il est porté manquant depuis l'année dernière. Mohammad Hossen, un Bangladais de 28 ans, a été arrêté le vendredi 7 février.

Il est soupçonné d'être impliqué dans un cambriolage à Jumbo Express à Curepipe, survenu dans la nuit du 14 janvier. Des individus avaient pénétré par effraction dans le commerce et avaient fait main basse sur des sacs qui contenaient des pièces de monnaie. La valeur des objets volés était estimée à environ Rs 120 000. Les disques durs des caméras de surveillance du supermarché avaient aussi été emportés.

Suite à des informations recueillies sur le terrain, la Crime Intelligence Unit (CIU), menée par le sergent Gopeechand et les caporaux Laurent et Beegadhur, les officiers Nuyandoa, Jatoonah et Suddun, a procédé à l'interpellation de Mohammad Hossen. Ce dernier, sans domicile fixe, a été appréhendé à Vacoas. Soumis à un interrogatoire serré le jeune homme est passé aux aveux et a balancé le nom de son complice qui est recherché.

Le Bangladais avait déjà fait parler de lui dans le passé. Il avait porté plainte au poste de police de Piton et avait accusé son patron, gérant d'une boulangerie, de séquestration. En août dernier, des policiers du poste de police de Piton se sont rendus dans un champ de canne à Cottage après une requête. Mohammad Hossen avait été retrouvé avec des blessures et avait l'air traumatisé. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il a été agressé par son employeur et ses proches.

Il travaillait dans une boulangerie à Cottage et vivait dans un dortoir de la région. La victime disait être maltraitée par le propriétaire et sa famille. L'ouvrier dit avoir été agressé à coups de tuyau. Il a pu s'échapper et a trouvé refuge chez un de ses compatriotes pour quelques jours. Les suspect incriminés avait démenti tout en faisant valoir leur droit au silence.