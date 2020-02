Sénégal: NÉGOCIATIONS AVEC LES JIHADISTES - Pour comprendre le revirement du Président malien

En reconnaissant, hier, l'existence de contacts avec les jihadistes, le Président malien a brisé un certain dogme. C'est à sa demande, a-t-il dit, qu'un de ses représentants a envoyé des émissaires en direction de deux des principaux chefs jihadistes, Amadou Koufa et Iyad Ag Ghaly.

Pour comprendre le revirement d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est un nombre grandissant de voix maliennes et extérieures qui le poussent, aujourd'hui, à ce dialogue. Et il a besoin de cette légitimité populaire. Le Chef de l'État malien a, en effet, expliqué, lundi dernier, sur France 24 et Radio France internationale (Rfi), qu'il voulait « créer tous les espaces possibles » pour sortir de la crise, au vu de la hausse « exponentielle » du nombre des victimes tuées dans les violences au Sahel.

Si le grand public apprend maintenant que Bamako cherche à dialoguer avec certains jihadistes, ces contacts ont toutefois existé auparavant pour la libération d'otages ou la négociation de cessez-le-feu. Selon Jean-Hervé Jezequel, Directeur du projet Afrique de l'Ouest à l'International Crisis Group (Icg), ces contacts restaient « inavoués » et « sans dimension politique ». Fin 2019, le Chef d'état-major français, le Général François Lecointre, déclarait que la France défend « une vision de la dignité de l'homme, de l'État de droit, de la démocratie qui ne s'accommode pas de ce type de négociations ». Principale alliée de Bamako, avec bientôt 5100 soldats au sein de la mission Barkhane, la France avait toujours refusé le dialogue. Niagale Bagayoko, Présidente de l'African Security Sector Network (Assn), estime que maintenant, « l'évolution de la situation et de l'opinion publique a pu faire bouger les lignes côté français ».

Un diplomate africain s'interroge, lui, sur « le compromis que Bamako sera prêt à faire », après avoir « tanné » l'opinion publique sur l'impossibilité du dialogue. Mme Bagayoko est sceptique sur ce « qu'une armée en perte de contrôle quasi-totale a à offrir aux djihadistes ». Pour Jean-Hervé Jezequel, vu que l'option de la négociation est « sur la table », il est potentiellement possible d'envisager des discussions sur les conditions du retour de l'État dans des contrées où il n'est plus ou bien l'intégration de combattants jihadistes dans l'armée régulière. Le Président malien a assuré que sa démarche n'est pas une « lubie ». Une conférence d'entente nationale avait demandé un tel dialogue en 2017, mais la réponse des autorités avait été négative. Fin 2019, la question avait, de nouveau, été soulevée à la faveur d'une nouvelle initiative politique nationale. Aujourd'hui que les jihadistes sont devenus fréquentables, realpolitik oblige, Ibrahim Boubacar Keïta a confié, lundi, avoir connu Iyad Ag Ghaly, leader de la mouvance jihadiste sahélienne affiliée à Al-Qaïda, du temps où ils étaient ensemble Conseillers à la présidence et se souvient d'un homme « courtois ».

Dié Maty FALL (avec AFP)