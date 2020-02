Afrique de l'Ouest: Etoile Sportive du Sahel - Roger Lemerre très proche de faire son retour

A 78 ans, Roger Lemerre a encore la cote à Sousse. Quelques heures à peine après le limogeage de l'Espagnol Juan Carlos Garrido, le nom du Français a surgi à la surface.

Roger Lemerre serait aujourd'hui très proche d'un retour sur le banc de l'Etoile Sportive du Sahel. Les discussions entre le technicien français et le président étoilé Ridha Charfeddine auraient atteint un stade très avancé. Lemerre est attendu à Sousse pour discuter des derniers détails de son contrat.

Les responsables étoilés ne sont pas restés les bras croisés et ont creusé d'autres pistes au cas où Lemerre se désiste. Parmi les noms de techniciens qui ont circulé depuis samedi, les Français Jean Fernandez et Bernard Simondi, ainsi que l'ex-international Adel Chedli. Mais le préféré des responsables étoilés demeure encore et toujours Roger Lemerre. Ce dernier, qui avait annoncé prendre sa retraite en juillet dernier, réside actuellement avec sa famille en Belgique. Une question qui se pose : Lemerre abandonnerait-il sa retraite dorée en Belgique ou reprendrait-il du service ? Les tout prochains jours, voire les heures à venir, éclaireront notre lanterne.

Pour rappel, Roger Lemerre avait effectué un premier passage à l'ESS entre novembre 2013 et juin 2014 avant de conduire l'équipe à un titre la saison écoulée en Coupe arabe. Il a remporté l'Euro 2000 avec l'Equipe de France et la CAN 2004 avec la Tunisie.