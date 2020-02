Sénégal: Manque de billets de petites coupures et de pièces de monnaie dans certaines structures - 22 mille clients à l'assaut de la BCEAO par an

Environ 22 mille clients sont admis pour des opérations d'échanges de billets et de monnaie aux guichets de l'agence nationale de la Bceao au Sénégal. Selon le directeur national Ahmadou Al Aminou Lo, la Bceao a pris des mesures pour parer à cette situation, qui résulte du manque de billets de petites coupures et des pièces de monnaie au niveau des banques et d'autres structures.

Nombreux sont les clients (une cinquantaine par jour et environ 22 mille par an) qui se rabattent sur les guichets de l'agence de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) à Dakar pour avoir des billets de petites coupures et des pièces de monnaie. Ce constat est ressorti de l'enquête faite par la Bceao auprès 300 structures dont une centaine d'officines de pharmacie.

En effet, selon Ahmadou Al Amine Lo, directeur national de la Bceao Sénégal, l'enquête a dévoilé « une forte demande de billets de petites coupures et des pièces de monnaie pour les transactions imposant à certaines structures l'adoption de prix arrondis et à défaut, la proposition d'articles en lieu et place de la petite monnaie ».

Aussi, dit-elle, l'enquête a montré « une certaine réticence des banques relevée par une forte proportion des enquêtés, à délivrer des billets de petites coupures et des pièces de monnaie à leurs guichets ».

Pour faire face à une telle situation, la direction nationale de Bceao pour le Sénégal dit avoir mis en œuvre un dispositif d'échanges de billets et de monnaie depuis le mois de septembre dernier, avec les établissements de crédit.

Depuis le démarrage dudit dispositif, souligne l'Institution d'émission , les besoins de monnaie de 105 gros clients sont désormais traités par le canal des banques pour des montants de 72 milliards de francs Cfa en billets de petites coupures et 308 millions Cfa de pièces de monnaie.

Par ailleurs, la Bceao précise que pour bénéficier du service d'échange de pièces de monnaie et de billets de petites coupures, il fallait disposer d'un compte bancaire dans un établissement de crédit de la place et faire la demande à son chargé de compte au niveau des banques qui seront approvisionnées dans la mesure des disponibilités.