Sénégal: Ligue 2 Pro, 9ème journée - Guédiawaye et Thiès Fc reviennent en force

Linguère, Ej Fatick et Demba Diop, les trois premiers au classement, n'ont pu faire mieux qu'un match nul bien qu'ils gardent toujours leur position pour, au moins, une journée encore.

Un triste 0-0. C'est le score qui a sanctionné la rencontre opposant la Linguère et le Port de Dakar. On espérait plus de ce duel des extrêmes car le leader pouvait creuser l'écart au classement après les nuls d'Ej Fatick et de Demba Diop. D'autant que la Linguère, meilleure attaque avec 13 buts, faisait face à la deuxième pire défense derrière Guédiawaye Fc et Africa Promo Foot (11 but encaissés).

Du spectacle, des buts et des actions de classe étaient attendus mais finalement rien de tout cela ne s'est produit.

A la place, les 22 acteurs ont rivalisé de maladresses, de mauvais choix et d'approximations tout au long des 90 minutes. Le score, aussi décevant soit-il, aura été bénéfique pour les deux équipes.

La Linguère garde son invincibilité et sa place de leader avec 19 points, tandis que son adversaire reste cloitré à la dernière place avec zéro victoire et 5 points dans la besace. C'est un moindre mal.

Car derrière le leader, le duo de poursuivants n'a pas fait mieux. Ej Fatick (2e, 16pts) et la Renaissance (9e, 11pts) ont terminé leur opposition sur un prolifique nul 3-3 au terme d'un match spectaculaire et riche en rebondissements.

Ils ont été imité, mais de façon moins glorieuse, par Jamono Fatick (10e, 9pts) et Demba Diop (3e, 15pts). Un score nul et vierge diversement apprécié par les deux équipes.

Ce match nul peut être assimilé à un coup d'arrêt pour Demba Diop qui restait sur un impressionnant bilan de 4 victoires et 2 nuls sur ses 6 derniers matchs.

Quant à l'autre club du Sine, il enregistre son 6e partage des points depuis le début de la saison ; ce qui en fait le meilleur dans ce domaine.

Avec 3 défaites et 1 nul sur ses 4 derniers matchs, Thiès Fc (7e, 12pts) a renoué avec le succès à l'occasion de son court déplacement sur le terrain de son voisin, Keur Madior (11e, 9pts).

Avec cette victoire, le promu fait un bond de trois places et prépare de la meilleure des manières son huitième de finale qui l'oppose, aujourd'hui, à Diambars.

Dakar Université Club aussi n'est pas rentré bredouille de son déplacement à Thiès. Le club universitaire est allé l'emporter 1-0 sur la pelouse d'Africa Promo Foot (13e, 7pts) encore abandonné par sa défense.

Grâce à ce résultat, Duc grimpe à la 5e place avec 13 points, soit 2 de retard sur le 3e. Meilleure défense avant cette journée avec seulement 1 but encaissé, l'Us Ouakam (4e, 13pts) a littéralement craqué sur la pelouse de Guédiawaye Fc.

Les Ouakamois se sont inclinés 1-2 et ratent l'occasion de grimper sur le podium. Son adversaire, Guédiawaye Fc, lui, remonte à la 6e place avec 12 points au compteur.