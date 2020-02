Congo-Brazzaville: « Fiction Congo » - Des artistes congolais exposent au Museum Rietberg à Zurich

Le vernissage, qui a commencé depuis le 22 novembre 2019, se poursuit jusqu'au 15 mars 2020. Elle met en vedette les grands axes du voyage de l'ethnologue-marchand Hans Himmelher en 1938-1939 et sur la scène congolaise actuelle, particulièrement celle de la diaspora.

L'exposition « Fiction Congo » montre comment les artistes - autrefois comme aujourd'hui - traitent de manière critique les effets de l'époque coloniale, de l'œuvre missionnaire et du commerce mondial. Le point de départ de l'exposition est l'ensemble des objets et des photographies que l'ethnologue de l'art Hans Himmelheber (1908-2003) a apportés avec lui de son voyage au Congo en 1938/39, et qui sont maintenant présentés au public - en partie pour la première fois. « Fiction Congo » intègre ces photographies historiques, des masques colorés et des statues puissantes.

Dans un programme d'artiste en résidence, l'artiste Sammy Baloji et le jeune écrivain Sinzo Aanza exploitent les archives de Hans Himmelheber, en créant leurs propres fictions congolaises. Pour leur part, les artistes Michèle Magema et Fiona Bobo réalisent également des œuvres commandées pour l'exposition, tout comme David Shongo, dont l'intervention est montrée à Zurich et, presque simultanément, à la Biennale de Lubumbashi. « Fiction Congo » présente également les œuvres des artistes Angali, Steve Bandoma, Hilary Kuyangiko Balu, Aimé Mpane, Cherie Samba, Yves Sambu, Monsengo Shula et Pathy Tshindele.

L'exposition contient des projections multimédias, des photographies, des sculptures, des peintures, de la littérature, du design et des performances et raconte «l'arrivée et la première rencontre» dans divers thématiques; "Design et élégance"; "Pouvoir et politique"; "Performance et initiation"; "Acquisition et commerce d'art" et "My Congo Vision" (cette dernière en dialogue avec la diaspora congolaise).

Courtes biographies des artistes avec des œuvres commandées

Sinzo Aanza, né en 1990, vit et travaille à Kinshasa. Dans ses textes poétiques, l'écrivain interroge la situation politique à l'époque coloniale jusqu'à l'équilibre actuel des pouvoirs en RD Congo. Ses installations portent sur l'exploitation des ressources naturelles dans les mines, la représentation de l'identité nationale ou l'image post-coloniale du Congo.

Plus récemment, il a pris part à l'exposition collective «Kinshasa Chroniques Urbaines» à Sète, en France et a exposé à la Biennale de Lubumbashi en 2019. Sinzo Aanza et Sammy Baloji ont participé à un programme d'artiste en résidence dans le cadre de l'exposition «Fiction Congo». Il s'est occupé des photographies de l'ethnologue de l'art Hans Himmelheber et a discuté des changements profonds que la réorganisation coloniale de l'espace et du pouvoir a apportés.

Sammy Baloji, né en 1978, vit et travaille à Bruxelles et à Lubumbashi. Il est l'un des artistes les plus renommés du Congo. Il a participé à d'importantes biennales d'art (Dakar 2016, Venise 2015, Lyon 2015), Documenta 2017 et divers festivals de photos (Bamako 2007, 2015). Ses œuvres sont exposées dans les musées de Lyon, Paris, Tervuren, Ulm , Washington, Virginie à Luanda (Angola) et Ouidah (Bénin). Son travail a déjà été présenté dans de nombreuses expositions et, parfois, il a été lui-même commissaire d'exposition (Congo Art Works 2016, Congo Stars 2019). Sammy Baloji est l'un des co-fondateurs de la Biennale de Lubumbashi.

En 2008, il a reçu le prix Prince Claus. Dans ses œuvres, composées de photographies, vidéos et installations, Baloji traite des archives historiques et interroge les effets de l'ère coloniale belge sur la société congolaise qui se font encore sentir aujourd'hui. Au centre de l'installation multimédia de l'exposition «Fiction Congo» se trouve la réinterprétation des pratiques de la mémoire Luba, mise en musique par l'écrivain Fiston Mwanza Mujila, qui vit à Graz, en Autriche.

Fiona Bobo, née en 1992, vit et travaille à Zurich. Pour sa thèse Bwania au département des arts et médias de l'Université des arts de Zurich, elle a traité de ses racines congolaises. Il en a résulté une installation multimédia qui traite du sujet de l'identité et contraste la culture visuelle en Occident et au Congo. À l'aide de photographies, elle montre l'importance de la mode et des vêtements de marque dans la société congolaise.

Michèle Magema, née en 1977, elle vit et travaille près de Paris. Elle est l'une des rares artistes du Congo engagée à autonomiser les femmes dans l'art. Dans ses œuvres et installations vidéo, elle interroge la longue histoire de l'exploitation et de l'oppression sur le continent africain. Elle s'intéresse à l'intégration de la violence, de la corruption et de l'exploitation des ressources naturelles dans son pays natal, le Congo.

Dans ses œuvres plus récentes, l'échange entre les destins individuels et la mémoire collective ainsi que l'histoire globale de l'art est au premier plan. Pour l'exposition "Fiction Congo", elle met sa propre histoire familiale à l'époque coloniale en relation avec les photographies de Hans Himmelheber. Michèle Magema a participé à des expositions telles qu' "Africa Remix" ou "Global Feminism" (Brooklyn Museum) et est représentée avec son travail dans des musées et collections internationaux.

Yves Sambu, né en 1980, vit et travaille à Kinshasa. Il a déjà exposé ses photographies à Bruxelles, Graz, Fribourg et participé à des expositions collectives à Berlin, Bruxelles, Dortmund ou Paris. Depuis 2007, il fait partie du collectif d'artistes Sadi (Solidarité des artistes pour le développement intégral). L'artiste visuel traite des phénomènes urbains tels que les sapeurs ou le kibanguisme. Dans sa série « Vanité Apparente » sur la démonstration évidente d'élégance et de vanité, Yves Sambu a choisi pour l'exposition "Fiction Congo" des motifs qui font d'étonnantes références aux photographies de Hans Himmelheber quatre-vingts ans plus tôt.