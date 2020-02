Afrique: Chan 2020 - Mihayo, nouveau sélectionneur des Léopards locaux

Entraîneur principal du TP Mazembe, Pamphile Mihayo vient d'être promu sélectionneur des Léopards A', en remplacement de Christian N'sengi Biembe.

Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a, au cours de sa session extraordinaire tenue, le mardi 11 février, au siège de la Fédération à Kinshasa/Gome, désigné Pamphile Mihayo Kazembe, entraîneur principal du Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi, au poste de nouveau sélectionneur principal des Léopards A' de la République démocratique du Congo, communément Léopards locaux. Il prend la place de Christian N'sengi Biembe, actuel sélectionneur des Léopards A.

Dans la correspondance rendue publique par l'instance nationale du football, Dauda Lupembe, actuel entraîneur principal de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi, est promu premier assistant du sélectionneur et Bertin Baku du Racing Club de Kinshasa (RCK) est nommé deuxième assistant de Mihayo. Le préparateur physique Léon Makanzu Male et l'entraîneur des gardiens de but Marcel Mayala complètent ce nouveau staff technique des Léopards locaux qui vont prendre part, en avril de cette année, au Cameroun à la sixième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan). Notons aussi la désignation du Dr Jean-Pierre Bungu Kakale comme patron du staff médical. C'est sous la supervision de Christian N'sengi Biembe cumulant les fonctions de sélectionneur principal chez les A et les A', La RDC s'est qualifiée à cette joute africaine réservée aux sélections africaines composées des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs.

Opéré en Europe, le sélectionneur Christian N'sengi a promptement réagi sur cette nomination. « Je tiens à féliciter Pamphile Mihayo et son staff qui reprennent les rênes des Léopards A' qualifiés pour le Chan. Ce onze dont je suis très fier -quatre matchs, quatre victoires, pour se qualifier- ira loin, j'en suis certain », lit-on sur sa page officielle Facebook. Revenant sur cette nomination au cours d'un café de presse tenue le mercredi 12 avril 2020 à l'Hôtel Sultani dans la commune de Gombe à Kinshasa, le président de la Fécofa, Constant Omari Selemani, a expliqué : « Il est important de ne pas tomber dans les erreurs du passé. La Fécofa a pris la décision de séparer les staffs techniques pour ne plus commettre la même erreur de surmenage qu'a eu l'ancien sélectionneur Florent Ibenge ».

Rappelons que Mihayo a fait partie des Léopards locaux vainqueurs de la première édition du Chan en 2009 en Côte d'Ivoire dispose donc d'une expérience du Chan en tant que joueur. Entraîneur rigoureux avec le Tout-Puisssant Mazembe, il aura cependant à se partager entre cet ogre du football national et africain toujours en compétition africaine et la sélection A'.