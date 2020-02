Congo-Brazzaville: ARTs plastiques - Alain Serge Ouaboulé expose ses toiles pour ses 26 ans de métier

Le vernissage intitulé "Parcours" se tient du 11 au 23 février au Musée Cercle africain en présence de plusieurs invités et amoureux de l'art pictural.

Les toiles d'Alain Serge Ouaboulé résument sa démarche artistique et son engagement dans l'art pictural depuis plus de deux décennies. Artiste peintre, portraitiste et plasticien, Alain Serge Ouaboulé partage à travers cette exposition sa passion pour l'art plastique. « Durant mes 26 ans de vie d'artiste, j'ai peint avec l'encre de chine, la gouache, l'acrylique et la peinture à huile en utilisant plusieurs styles picturaux tels le cubisme, le réalisme, l'abstraction...

Dans mes tableaux, je m'inspire beaucoup du vécu quotidien que je façonne en y mettant les formes et les couleurs pour exprimer ma muse créatrice », a t-il dit. Et d'ajouter :« Comme le musicien, qui compose les chansons en observant la société, moi également en bon observateur du quotidien, je m'inspire dans ma peinture du vécu tout en y joignant mes émotions ».

Alain Serge Ouaboulé qui a déjà participé à plusieurs salons, rencontres et expositions dans le pays et ailleurs veut donner une autre dimension à son art. À brève échéance, il veut aller exposer ses toiles dans les grands salons du monde afin que le public étranger le découvre et apprécie son œuvre. En attendant, il exhorte le public ponténégrin à venir contempler son œuvre au musée Cercle africain. Un moyen pour valoriser l'art pictural congolais en lui redonnant sa vraie place dans l'univers artistique.