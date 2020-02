Congo-Brazzaville: Sopéco - Syndicats et direction générale loin de trouver un compromis

La crise sociale au sein de la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco) se complique avec la suspension de six représentants syndicaux par la direction générale. Les travailleurs continuent de réclamer le paiement des arriérés de salaire et l'amélioration de leurs conditions.

« Actuellement le dialogue social entre les syndicats et la direction est brisé et les choses prennent une tournure désagréable. La suspension des six contrats a été faite sans suivre la procédure habituelle. Normalement on ne suspend pas le contrat d'un partenaire social ou d'un syndicaliste. On lui inflige plutôt une mise à pied conservatoire par rapport à l'article 176 du code du travail », a fait savoir un membre du bureau syndical, Merveil Massamba.

Outre les faits relatifs à la suspension des contrats, les syndicats dénoncent le non-respect des procédures et des textes selon l'article 242 du code de travail concernant le dépôt du cahier de revendications par l'intersyndicale à la direction générale depuis le 17 décembre 2019, la mise en quarantaine du délégué du contrôle budgétaire depuis deux ans. Ils sollicitent par la même occasion le départ de la directrice générale de la sopéco.

« La procédure qui devait être entamée par la direction générale face cette suspension n'a pas été lancée. Il est donc normal pour nous d'y contester fermement », a indiqué Gabiot Stell, membre de l'intersyndicale.

Il sied de signifier que la Sopéco est une entreprise publique à caractère industriel et commercial en pleine restructuration. Malgré les quarante-quatre bureaux répertoriés à travers le territoire, elle fait face à une situation financière déficitaire depuis quelques années. Elle a pour mission: la distribution express des courriers, l'expédition et la réception des colis au plan national et international.

A ce jour, en dépit de multiples négociations en cours, les travailleurs sont à dix-sept mois d'impayés. Les partenaires sociaux espèrent poursuivre les négociations déjà en cours avec la direction générale dans une atmosphère sociale et apaisée.