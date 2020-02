Cote d'Ivoire: Management/Formation des cadres - Le Campc et le Ceibs explorent des possibilités de collaboration

Les deux institutions internationales de formation ont eu une séance de travail à l'Université de Cocody.

Pr Joseph Assi-Kaudjhis, directeur général du Centre africain de perfectionnement et de management des cadres (Campc), a reçu en audience, le 11 février, Pr Ding Yuan, vice-président, doyen et professeur titulaire de la chaire Cathay Capital en comptabilité à China Europe International Business School (Ceibs).

Le Pr Ding Yuan est venu comprendre le fonctionnement du Campc et discuter d'une éventuelle collaboration entre leurs deux institutions de formation des cadres et dirigeants d'administrations et d'entreprises.

Au sortir des échanges, Pr Joseph Assi-Kaudjhis a déclaré que « cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la politique du Campc qui se propose d'offrir des programmes de formation toujours plus pertinents et innovants, avec l'ouverture à des institutions mondialement reconnues ».

Le Ceibs est une joint-venture à parts égales entre l'Union européenne et le gouvernement chinois. C'est une business school unique, classée n°1 en Asie par le Financial Times de Londres et n°5 mondial avec ses programmes phares que sont le Mba et le Global Emba.

En 25 années d'existence, il a joué un rôle déterminant dans le développement de types de leaders qui ont su se distinguer dans la transformation économique de la Chine.

Le Ceibs s'appuie sur les conditions similaires en Afrique pour fournir une contribution pédagogique pertinente et un impact économique comparable. Cette institution offre un enseignement et une recherche de classe mondiale.

Rappelons que le Campc est déterminé à être un des acteurs clés du renforcement des capacités en vue de la performance des administrations publiques, des organisations et des entreprises.