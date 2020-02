Maroc: "Les notions d'une nation", nouvel ouvrage de Ouadih Dada

L'ouvrage "Les notions d'une nation" a été présenté en première, dimanche à Casablanca, à l'occasion de la 26ème édition du Salon international du livre et de l'édition (SIEL), en présence de son auteur, le journaliste et écrivain Ouadih Dada.

Qualifié de glossaire pratique et audacieux, cet ouvrage d'un format pocket se veut un outil qui permet d'avoir des références par rapport aux discours de S.M le Roi Mohammed VI et de faciliter la tâche aux chercheurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le sujet. Ce travail académique, basé sur les discours du Souverain, a pour vocation de ressurgir les discours de S.M le Roi et de faciliter la recherche à travers des mots clés, a expliqué M. Dada.

Pour le journaliste de la chaîne 2M, cet ouvrage est un voyage à travers le Maroc, qui classe les termes selon un ordre alphabétique et thématique. En effet, chaque mot est expliqué à travers les discours de S.M le Roi. Par exemple le terme "Roi citoyen" rapporte vers le discours de S.M le Roi Mohammed VI, qui date du 30/07/2007 : "Je M'adresse à toi également, en tant que Roi-Citoyen ayant pris la juste mesure des réelles préoccupations de chaque Marocaine et de chaque Marocain, en s'enquérant de leur situation sur le terrain". En plus d'être une référence contenant un ensemble des mots, cet ouvrage se veut un excellent moyen pour renforcer les liens entre les Marocains résidant à l'étranger et leur pays d'origine.Les bénéfices de cet ouvrage seront reversés à l'Association "Bhalil" qui a pour objectif d'aider les filles du milieu rural à poursuivre leur scolarité en plus des personnes en situation de besoin, a fait savoir M. Dada.

Il est à noter que, depuis sa création, le SIEL dresse le bilan du monde de l'édition marocaine, rassemble les professionnels marocains et internationaux du livre, à travers un programme riche et varié qui se décline cette année en plus de 100 activités, comprenant des tables rondes thématiques, des rétrospectives axées sur la pensée et la création de certains symboles culturels disparus et des rencontres directes entre les créateurs et leur public. Et ce avec la participation de nombreux intervenants dont des conférenciers, des créateurs, des intellectuels et des encadrants.

Le Salon prévoit, également, des moments forts, tels que la cérémonie de remise du prix Ibn Battûta de la littérature de voyage, la cérémonie de remise du prix national de la lecture et une autre honorant des personnalités intellectuelles et créatives de diverses régions du Royaume. Cette édition connaît, ainsi, la participation de 703 exposants, dont 267 directs et 436 indirects, venus du Maroc, d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, qui présenteront un fond documentaire riche et varié, couvrant plusieurs champs de connaissance, avec plus de 100.000 ouvrages.