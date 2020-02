Egypte: La nouvelle capitale administrative

Une nouvelle ville qui n'a pas encore reçu de nom et que l'on appelle provisoirement « la nouvelle capitale administrative » est en train de sortir de terre à une cinquantaine de kilomètres à l'est du Caire, en plein désert.

L'idée de cette nouvelle capitale qui date d'une quarantaine d'années a commencé à se concrétiser en 2015 sous l'impulsion du président Abdel Fattah Al-Sissi.

Les travaux ont effectivement démarré en 2016 par la construction de la première tranche des travaux urbains qui couvrent une surface de 17000 hectares. Il y sera construit 25 000 logements, soit sept cents immeubles et neuf cent cinquante villas.

À terme, la nouvelle ville devrait accueillir six millions et demi d'habitants et offrir 1750000 emplois permanents, 663 infrastructures de santé, 700 écoles maternelles et garderies. On y comptera 10000 kilomètres de voies nouvelles, des hôtels de luxe, un nouvel aéroport et une tour de 345 mètres, la plus grande d'Afrique.

L'objectif premier du projet est de désengorger la ville du Caire qui compte plus de vingt millions d'habitants, et les prévisions démographiques estiment que cette population sera de quarante millions en 2040.

Le chantier est impressionnant. Pharaonique, pourrait-on dire. Plus de deux cent mille personnes y travaillent en permanence.

Parmi les premiers bâtiments achevés, il y a la mosquée Al-Fattah al-Alim, la plus grande d'Égypte et la cathédrale copte, la plus grande église du Moyen-Orient. Elle pourra contenir 10 000 personnes.