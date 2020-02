Ile Maurice: MBC - Les journalistes répondent à Beejhaye Ramdenee

Les membres du Mauritius Broadcasting Corporation Staff Association (MBCSA) sont remontés. Suite à la déclaration de Beejhaye Ramdenee, directeur général de la MBC, où il affirmait «avoir d'excellents rapports» avec le syndicat et qu'il n'a jamais eu vent de leurs frustrations, les membres de la MBCSA lui ont fait parvenir une lettre hier, mercredi 12 février, pour mettre les points sur les i.

Dans la lettre, le syndicat rappelle au directeur général que lors d'une réunion qui a eu lieu le 4 février dernier, il avait été mis au courant de pas moins de 29 griefs, le principal étant la délégation de pouvoirs aux chefs de départements.

«Your candor during the meeting was, in the appreciation of the Union, a sign of seriousness on your part to resolve these issues. You will admit, unfortunately, that you have been motivated by an absence of interest and seriousness to attend to same» lit-on de la lettre.

Dans la foulée, la MBCSA reprend aussi les propos tenus par Beejhaye Ramdenee dans le cadre d'un entretien accordé à l'express, paru le 1er février dernier.

«[... ] you averred that the Union was agreeable to promotion exercise being carried out on a case to case basis, you are invited to note that this was never the case.

The Union is of the compeling view that you are trying to mislead its members in an attempt to promote internal conflict», lit-on encore.