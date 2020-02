Congo-Kinshasa: Avortements clandestins - À Kananga, l'ONG ENAV signale 5 décès des jeunes filles entre Janvier et Février 2020

L'ONG Enfant Avenir a documenté cinq cas de décès des jeunes filles survenus aux vortements clandestins entre le 15 janvier et 08 février de l'année en cours à Kananga et Tshimbulu ( Kasaï Central).

Le Coordonnateur de cette structure, fait savoir que les enquêtes se poursuivent pour identifier les personnes impliquées dans ces avortements ayant causé même des morts afin qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. Selon maître Pierre Bibombe, ces avortements constituent un autre fléau qui doit être associé aux cas des violences sexuelles et basées sur le genre, étant donné que ces jeunes filles, surtout les étudiantes, tombent dans cette pratique à cause de l'ignorance, du manque d'information suffisante et à travers les relations sexuelles précoces et aveugles.

Cependant, Pierre Bibombe dit vouloir constituer un dossier judiciaire pour les cas déjà identifiés. C'est dans ce sens qu'il invite les autres familles ayant connu la mêmes situation à dénoncer le plus vite que possible afin que les bureaux subissent la rigueur de la loi. Et de poursuivre, les avortements constituent un fléau et a des conséquences néfastes sur la vie des jeunes filles. Voilà pourquoi il dénonce le comportement de certains médecins et infirmiers qui s'adonnent à la pratique de hôter la vie, alors qu' appelés pour sauver des vies.