Madagascar: Le pays sur la bonne voie selon la Banque mondiale

Le chemin du redressement est long et tortueux, mais au bout il y a le retour d'une économie stable et renouant avec la croissance. C'est de cette manière simple qu'on peut résumer le contenu du mémorandum de la Banque mondiale qui sera présenté à la presse, aujourd'hui.

Madagascar part de très loin et on s'aperçoit qu'il est difficile de remonter la pente mais la volonté de le faire existe et pour y parvenir, il faudra surmonter bien des épreuves. Les Malgaches ressentent dans leur chair les difficultés de leur vie quotidienne, cependant il y a l'espoir d'arriver au bout d'un long tunnel. L'institution financière internationale n'est certainement pas coupable de complaisance et elle ne cache pas ce qui nous attend.

Madagascar sur la bonne voie selon la Banque mondiale

La Banque mondiale se base sur la situation générale du pays. Depuis la dernière élection présidentielle, le pays a connu une certaine stabilité politique. Le régime a montré son intention d'engager des réformes et a déclaré vouloir instaurer la bonne gouvernance. Il a pu s'apercevoir que cela ne se faisait pas facilement et a été confronté à de nombreuses résistances. Mais le changement a commencé à porter ses fruits ; les citoyens ne cherchant pas à s'y opposer. Cela n'a pas été facile pour eux car ils ont subi beaucoup de désagréments dans leur vie quotidienne. Ils ont résisté à la tentation de la révolte. La première année du régime s'est passée sans véritables problèmes en dépit des nombreux tâtonnements qu'il a effectués.

Des recadrages ont eu lieu et la situation économique a été jugée satisfaisante. La Banque mondiale affirme que « Madagascar est en phase d'expansion économique et a connu une transition politique pacifique en 2019, ce qui donne au pays une base solide pour parvenir à une trajectoire de croissance plus inclusive et durable ». Notre pays est sur la bonne voie, mais il va falloir déployer beaucoup d'efforts pour garder le cap.