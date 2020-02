Madagascar: Assurance MAMA - Une nouvelle agence à la gare routière d'Andohatapenaka

Fournir un service de proximité auprès de la clientèle. Tel est l'objectif de la compagnie d'assurance MAMA (Mutuelle d'Assurances Malagasy) en inaugurant une nouvelle agence à la gare routière d'Andohatapenaka. La MAMA dispose actuellement de 72 agences dans les régions et 22 agences à Antananarivo.

« Plus de 80% des transporteurs éparpillés dans tout Madagascar souscrivent à cette compagnie d'assurance. Nous ne ménageons pas nos efforts pour satisfaire les usagers en mettant en place cette nouvelle agence près de la gare routière d'Andohatapenaka », a expliqué M. Rolin, le président du Conseil d'Administration de l'assurance MAMA, lors de son inauguration.

Coopération. En effet, « les transporteurs ne perdront plus de temps grâce à ce service de proximité », a-t-il poursuivi. Le Directeur général des Transports Terrestres, Reribaka Jeannot, quant à lui, a soulevé qu'ils pourront consacrer plus de temps à l'entretien de leurs véhicules étant donné qu'il n'y aura plus de longue file d'attente.

Il a également saisi cette occasion pour réclamer le renforcement de la coopération entre la société qui gère cette gare routière et la compagnie d'assurance MAMA dans le but d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers. Il faut savoir que la gare routière d'Andohatapenaka abrite 39 coopératives de transporteurs assurant la desserte de la RN1, RN2, RN4, RN5 et RN6. Les transporteurs membres de la coopérative CPCTRV ont manifesté leur satisfaction quant à la qualité des services au sein de cette gare routière, selon leurs dires.