Cameroun: Municipales 2020 - Lengue Malapa rempile à Douala 1er

Le candidat tête de liste Rdpc s'impose lors de ce scrutin avec 32 sièges de conseillers municipaux contre 4 pour le SDF, 03 pour l'UDC et 02 pour le MP.

C'est dans une ambiance conviviale et sans un trop plein d'émotion que s'est déroulée la proclamation solennelle des résultats des élections municipales dans la circonscription électorale de Douala 1er."nous avons frôlé la majorité absolue et je pense que la démocratie a prévalu et nous devons accepter le verdict des urnes" c'ést en ces mots que Jean Jacques Lengue Malapa Maire sortant et réélu de la commune de Douala 1er s'est exprimé après la lecture par la commission communale des résultats officiels des élections municipales dans sa circonscription. Ces mots témoignent de la volonté du Maire de d'avoir le meilleur score dans le département du Wouri. Toujours est-il que le parti du flambeau s'en sort avec deux sièges de plus que lors du dernier exercice. Ce qui va sûrement permettre a cet exécutif chapeauté par le Maire Lengue de mener à bien tous ses projets.

Il faut dire que la mairie de Douala 1er était l'une des mairies les moins disputées dans le sens où le maire sortant se prévalait d'un bilan plus qu'elogieux. Les autres partis en lice ici venaient juste pour grappiller quelques sièges au conseil municipal pendant que le Maire lui visait la majorité absolue. Au finsh, le Rdpc remporte 32 sièges, le SDF 04, l' UDC, 03 le MP de Jean Jacques Ekindi 02 sièges. Le Manidem et le MNP qui étaient aussi dans la course dans cette circonscription s'en sortent avec zéro siège chacun.

C'est donc fort de cette majorité confortable que le Rdpc va continuer la gestion efficace et efficiente de la mairie avec le bilan qu'on connait. Les partis de l'opposition quand à eux sont invité à réviser leur leçon de politique s'ils veulent battre le presqu'inamovible maire Lengue Malapa a Douala 1er lors des prochaines joutes électorales.