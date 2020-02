Angola: Les députés en désaccord sur l'autonomie financière de la police

Luanda — L'institutionnalisation de l'autonomie administrative et financière de la Police nationale d'Angola (PNA), prévue dans la proposition de loi fondamentale sur l'organisation et le fonctionnement de cet organe, a provoqué des désaccords entre les députés, lors des débats de mercredi à l'Assemblée National.

Approuvé, en général, en 2019, le texte comprend neuf chapitres et 77 articles. Le document remplacera le Statut organique qui régit l'organisation et le fonctionnement de la Police nationale.

Au cours de la discussion, le député João Pinto (MPLA) a évoqué ce qui allait devenir la «controverse» de la session. Il a tout d'abord remis en question puis suggéré de supprimer l'extrait du texte qui confère à la Police nationale angolaise une autonomie administrative et financière, car il s'agit d'un service public.

Pour le député João Pinto, attribuer de tels pouvoirs à la PNA constitue une «aberration juridique», argumentant que la définition n'est pas correcte, car «cet organe n'a pas ses propres ressources».

Selon le député MPLA, il s'agit d'un service public qui dépend directement du Budget général de l'État (OGE).

Il faut être prudent, poursuit-il dans son argumentation, car il semble à la mode de dire l'autonomie administrative et financière. Il a mis en garde contre la nécessité de ne pas confondre la police nationale avec le ministère de l'Intérieur, organisation qui peut exister ou non au sein du Gouvernement. Selon le parlementaire, il convient d'ajouter à cet article que "la police nationale est un service public qui maintient l'ordre, la tranquillité publique et reçoit le commandement de la coercibilité".

Sur le même article, le député David Mendes (UNITA) comprend que la PNA doit disposer d'une autonomie financière, afin de remplir les attributions que lui confère l'État, et doit rendre des comptes à la fin de chaque année. "Cela ne signifie pas qu'elle dispose de ses propres revenus", a fait valoir le député, qui a défendu qu'il était important que la Police nationale angolaise ait une personnalité juridique, ce qui permettra notamment à l'institution, entre autres aspects, de signer des contrats.

Toujours sur le même article, les députés indépendants de la CASA-CE, Leonel Gomes et Lindo Bernardo Tito ont «souscrit» à l'idée de donner une autonomie administrative et financière à la PNA.

Au cours du débat, le président de la commission chargée des affaires constitutionnelles et juridiques du Parlement, Reis Júnior, a admis que la Police nationale angolaise devait disposer d'une certaine autonomie pour pratiquer des propres actes. Dans le même esprit, la secrétaire aux affaires politiques, constitutionnelles et parlementaires du Président de la République, Marcy Lopes, a reconnu la nécessité pour la police de disposer d'une autonomie administrative et financière. A propos, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Salvador Rodrigues, a déclaré que la Loi fondamentale cherche à s'aligner sur la Constitution de la République. Concernant les doutes exprimés par une grande partie des députés sur l'inclusion dans le projet de loi de la figure de l'attaché de police, Salvador Rodrigues a déclaré qu'il répondrait au principe de réciprocité.