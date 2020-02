Madagascar: Tourisme - Grande rénovation et nouvelle image présentées par Anjary Hôtel

La concurrence s'intensifie davantage dans le secteur de l'hôtellerie. C'est ce qui a poussé Anjary Hôtel à innover, selon les propos de Tiana Raminosoa, chef de réception auprès de cet établissement, lors d'une conférence de presse organisée, hier à Tsaralalàna. « Nous allons améliorer nos relations avec la clientèle.

Des améliorations et des réaménagements ont été faits, et aujourd'hui, Anjary Hôtel dispose de 150 chambres à Antananarivo, de deux restaurants, de spa, de salon de thé Biskot, de salles de conférences et séminaires, etc. Nous avons fait en sorte que l'hôtel soit digne d'un 3 étoiles, suivant les normes internationales », a soutenu Tiana Raminosoa, lors de sa rencontre avec les médias. D'après les informations présentées, la Direction générale d'Anjary Hôtel est actuellement à sa troisième génération avec M. Adam, depuis sa création en 1972.

Pour marquer cette nouvelle ère, des transformations ont été menées, avec des travaux d'extension et de rénovation. « L'agrandissement de l'hôtel à Tana n'est pas nouveau, car il y avait déjà eu des travaux en 1997, puis en 2016. De même pour Anjary Hôtel Mahajanga, ouvert en 2001, qui dispose de 43 chambres, rénovés en 2016. Ensuite, en 2017, nous avons créé le salon de thé Biskot. Pour Tana, les travaux d'extension ont été achevés en 2018 pour les 150 chambres qui sont aujourd'hui opérationnelles », a expliqué le chef de réception de l'hôtel. Dans la course à la concurrence, les dirigeants d'Anjary Hôtel ont avancé qu'ils misent sur l'expérience et le respect des normes internationales. Ces atouts seront mis en avant au prochain Salon international du tourisme (ITM 2020), qui se tiendra du 18 au 20 juin.