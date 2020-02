Congo-Kinshasa: Coopération RDC-USA - Tshisekedi récolte les premiers fruits

L'envoyé spécial des Etats-Unis pour la région des Grands-Lacs, Peter Pham a été reçu ce mercredi 12 février 2020 au Palais de la Nation, par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi avec qui il a discuté de plusieurs axes de partenariats entre leurs nations respectives.

Il conduisait la haute hiérarchie de GENERAL ELECTRIC, une multinationale américaine venue investir en République Démocratique du Congo dans les secteurs de l'énergie et de la santé. Un protocole d'accord de plus d'un milliard USD a été signé au cours de cette cérémonie. Selon Mike Hammer, l'ambassadeur des USA en RDC qui faisait partie de la délégation, il s'agit de l'investissement américain le plus important en RD. Congo.

Avant la signature de ce protocole d'accord, M. Pham a eu des entretiens de plus d'une heure avec le Président Félix Tshisekedi. "Je suis venu apporter l'appui des Etats-Unis sur sa vision pour le développement de la République Démocratique du Congo et sur la volonté du peuple congolais pour le changement", a-t-il fait savoir.

Il s'agit, a-t-il dit, d'un changement représenté notamment, par la lutte contre la corruption, l'impunité, l'amélioration du climat des affaires ainsi que la pacification dans l'Est du pays.

Vital Kamerhe et Alain Atundu Liongo, respectivement Directeur de cabinet du Chef de l'Etat et président du Conseil d'administration de la SNEL ont assisté à cette cérémonie.

Pour ce qui est du protocole d'accord signé entre la RDC et cette firme américaine, Peter Pham a laissé entendre qu'il couvre plusieurs secteurs dont ceux de la santé, l'énergie, l'éducation et autres commerciaux. Pour l'envoyé spécial des USA, le gouvernement et le peuple américain sont les plus contributeurs en RDC dans les domaines de la santé, de lutte contre Ebola. Et dans le domaine de l'éducation, plus de mille écoles en RDC sont soutenues par des subventions américaines, a-t-il ajouté.

Signalons que la partie signataire congolaise était composée des ministres de la Santé, Eteni Longondo et d'Hydraulique et électricité, tandis que celle de General Electric par George Njenga, Président du conseil d'administration de cette entreprise américaine qui a son siège en Afrique du Sud.

A la veille de sa rencontre avec le chef de l'Etat, Peter Pham était reçu par le Premier ministre Sylvestre Ilunga à qui il a réitéré le soutien des Etats-Unis au gouvernement congolais en ce qui concerne la restauration de la paix, la lutte contre la corruption, ainsi que l'amélioration du climat des affaires.

Au nom des USA, Peter Pham dit rester toujours disposé à travailler ensemble, dans le cadre du partenariat qui les lie à la RDC.

Il a également souligné que le fait qu'avec la perception de la corruption en RDC, la réalité empêche beaucoup l'investissement et la croissance économique du pays. Et, à cet effet, "nous sommes prêts à assister dans la formation des personnes pour la lutte contre la corruption", a-t-il proposé.