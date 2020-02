Angola: La France renforce sa coopération avec le pays dans la formation professionnelle

Malanje (Angola) — Le Gouvernement français renforcera la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et académique avec l'Angola, notamment dans les secteurs agroalimentaire et industriel, en vue de contribuer au développement économique du pays.

C'est ce qu'a informé mercredi, à Malanje, l'ambassadeur de France en Angola, Sylvian Itté, à l'issue d'une journée de travail de quelques heures dans cette ville, qui visait à vérifier le fonctionnement des projets d'enseignement financés par le gouvernement français.

Selon le diplomate, l'Institut moyen agraire de Malanje (IMAM) fera l'objet d'une coopération plus large, à travers des protocoles à signer, probablement, en mai, entre les ministères de l'Agriculture de l'Angola et de la France et l'Agence française de développement.

Il a rappelé que des politiques étaient étudiées, entre l'Agence française de développement et les ministères de l'Agriculture et de l'Education des deux pays, visant à dynamiser la formation des techniciens moyens et supérieurs à partir de Malanje.

"L'objectif est de proposer une formation de qualité, à travers un plan de formation pédagogique des enseignants et l'octroi de bourses pour la France aux meilleurs élèves, en plus de favoriser les partenariats entre lycées français et angolais", a-t-il souligné.

Il a affirmé que Malanje était l'une des régions de l'Angola qui bénéficie de la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines de la formation académique, professionnelle, agricole et de l'enseignement supérieur.

La visite de l'ambassadeur Sylvian Itté à Malanje s'inscrit dans le cadre de la préparation de la visite du Président de la France, Emanuel Macron, en Angola, prévue pour mai de cette année, dont l'ordre du jour prévoit l'inauguration de l'Institut supérieur de technologie agroalimentaire de Malanje (ISTAM) , dont les travaux sont financés par le Gouvernement français.

En plus de l'ISTAM, Sylvian Itté a également visité les installations et le champ de production de l'Institut Moyen Agraire de Malanje, qui bénéficiera d'une coopération dans le domaine académique avec son pays et l'école Eiffel, une institution de l'enseignement également financée par la France.