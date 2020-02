Soudan: Le chef d'état-major reçoit son homologue somalien

Khartoum — Le chef d'état-major, Lt-Gen. Mohamed Osman a reçu dans son bureau mercredi le général de brigade Mohamed Ali Parisi, chef d'état-major adjoint de la République de Somalie et sa délégation qui l'accompagne, en visite actuelle dans le pays.

Au cours de la réunion, le chef d'état-major a souligné la profondeur et la force des relations éternelles entre les deux pays et leurs deux peuples frères, soulignant la nécessité de développer des relations de coopération militaire commune, en particulier dans les domaines de la formation et de l'échange d'expériences.

Pour sa part, M.Parisi a salué les positions et les efforts du Soudan en faveur de la Somalie dans tous les domaines, réitérant la volonté de son pays de développer des relations de coopération militaire et de bénéficier de l'expérience des forces armées soudanaises dans le domaine de la formation et de la réhabilitation à différents niveaux.