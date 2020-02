Soudan: Le Cabinet examine les rapports sur les relations étrangères, le pain et le carburant

Khartoum, 13 — Le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre, Abdalla Hamdok, a examiné, mercredi en sa réunion périodique les rapports du ministère des Affaires du Cabinet et du ministre d'État aux Affaires étrangères sur les moyens de resserrer la coordination entre le Ministère des Affaires étrangères et les autres ministères en ce qui concerne les relations extérieures et les délégations étrangères.

Le Cabinet a affirmé l'importance de la coordination et de la bonne préparation du sujet et des réunions des fonctionnaires pour atteindre l'objectif souhaité.

Dans un communiqué de presse, le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Salih a déclaré que le Conseil des ministres avait examiné un rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce sur les causes de la pénurie de pain, affirmant l'effort de resserrer le contrôle sur le suivi et la distribution de la farine de blé en coordination avec les comités de résistance.

Faisal a indiqué que le ministre de l'Énergie et des Mines a également présenté un rapport sur la crise du carburant, y compris ses visions pour résoudre les pénuries de matières pétrolières.Il a ajouté que la réunion a fait allusion sur l'importance de trouver des solutions pratiques et réelles à la crise économique et d'adopter des dispositions pratiques pour bénéficier des vastes ressources du Soudan dans le cadre de la résolution de ces problèmes à long terme.