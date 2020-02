Maroc: Les principales dispositions fiscales de la loi de Finances 2020 décortiquées à Tanger

L'impact de nouvelles mesures sur les entreprisesUne conférence sur les principales dispositions fiscales contenues dans la loi de Finances 2020 s'est tenue, mardi à Tanger, à l'initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM)-section Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec la Direction générale des impôts et le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Rabat et Nord, a constitué l'occasion de discuter de l'ensemble des nouvelles mesures contenues dans la loi de Finances 2020 et leur impact sur les entreprises.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général par intérim des impôts, Khalad Zazou, a souligné l'importance du renforcement de la confiance entre l'administration fiscale et les contribuables, un objectif qui a présidé à l'élaboration de la loi de Finances, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI et aux recommandations des troisièmes Assises de la fiscalité tenues en 2019, rapporte la MAP.

Ainsi, la loi de Finances 2020 a comporté un ensemble de mesures visant à donner de la visibilité à l'investisseur, garantir la sécurité fiscale et rétablir la confiance des contribuables pour donner un nouvel élan à l'investissement et à la consommation, ainsi que pour favoriser l'esprit d'initiative et lutter contre l'informel, a-t-il ajouté.

Il s'agit de différentes mesures à l'image de la contribution libératoire en faveur des personnes physiques en situation fiscale irrégulière et celle concernant les avoirs à l'étranger, qui ont pour finalité de jeter les jalons d'une nouvelle relation Etat/contribuable fondée sur la contribution volontaire, la confiance et l'équité fiscale, tout en prenant en considération les spécificités de chaque entreprise, a poursuivi M. Zazou.

De son côté, le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Rabat et Nord, Aziz El Khattabi, a passé en revue les principales dispositions fiscales de la loi de Finances 2020, ayant pour buts, entre autres, le rétablissement de la confiance, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la mise en conformité de la fiscalité nationale avec les standards internationaux, l'incitation à l'investissement et l'amélioration du climat des affaires.

Cette rencontre, qui s'est déroulée avec la participation notamment du président de la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Adil Rais, a été marquée par un débat avec les opérateurs économiques et entrepreneurs de la région sur les dispositions de la loi de Finances.