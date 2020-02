Niger: La Première Dame Dr. Lalla Malika Issoufou inaugure la nouvelle unité de dialyse du pavillon d'hospitalisation de l'hôpital CHU Amirou Boubacar Diallo

La cérémonie d'inauguration du centre d'hémodialyse de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo a été rehaussée par la présence remarquable de la Première Dame Dr. Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tattali Iyali et marraine de l'Association des insuffisants rénaux.

Ce nouveau pavillon flambant neuf avec tous les équipements modernes à portée de main, a été construit grâce au partenariat entre le groupe français Orano Mining et ses deux filiales nigériennes, la Somair et la Cominak, l'entreprise Nipro Europe et l'Hôpital national Amirou Boubacar Diallo.

La Ministre nigérienne de la population, Mme Amadou Aissatou, le gouverneur de la Région de Niamey, Issaka Hassane Karanta, et le représentant d'Orano, M. Gilles Recoche étaient également présents à l'inauguration.

Ce nouveau centre vient renforcer ainsi les capacités du service de néphrologie et d'hémodialyse de l'Hôpital, ainsi que les capacités du pays en matière de prévention et de prise en charge des maladies rénales.

La Première Dame Dr Lalla Malika dans son discours, a tenu tout d'abord à rappeler que «l'insuffisance rénale chronique ou maladie rénale chronique, est un problème de santé publique au niveau mondial ».

La marraine de l'Association des insuffisants rénaux du Niger, a ensuite salué les multiples efforts que consentent les autorités de la 7ème République et ses partenaires, notamment ORANO Mines et NIPRO EUROPE, pour le rehaussement du plateau technique du service de la néphrologie-hémodialyse, qui est le centre de référence de la prise en charge des maladies rénales au Niger.

«Nous sommes et serons toujours à vos côtés pour accompagner les efforts du gouvernement et des associations dans l'amélioration de la santé des populations » a assuré M. Gilles Recoche, directeur réaménagement, responsabilité sociétale et communication au sein du groupe Orano Mining.

En plus de cette infrastructure, le groupe Orano a financé un don pour l'acquisition des équipements de dialyse pour un montant de plus de 170 millions FCFA.

Il s'agit notamment de 15 générateurs de dialyse, d'une unité de traitement d'eau et d'un dispositif de pré filtration, des équipements neufs et performants de marque « Nipro », une référence mondiale en matière de fourniture de matériels et consommables pour dialyse.

Ce nouvel geste de la bienfaitrice Lalla Malika ISSOUFOU traduit davantage son engagement sans faille à apporter du baume au cœur des populations malades du Niger.