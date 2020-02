Ile Maurice: Port-Louis - Il blesse un policier en tentant d'échapper à un contrôle

Il flânait à la place de l'immigration hier, mercredi 12 février. L'allure suspicieuse de Jacob Jean Emanuel Speville a interpellé les constables Thakoor et Bundhooa, qui étaient en patrouille sur les lieux. Mais l'homme n'était pas content que les policiers s'intéressent à lui.

Lorsque les constables lui a demandé la raison de sa présence, Jacob Jean Emanuel Speville a répondu «Mo pé atan bis» suivi d'une tirade de mots digne d'un charretier et s'enfuit. Après une brève course-poursuite, les policiers arrivent à l'interpeller et il est informé qu'il a commis un délit et qu'une charge de «Rogue and Vagabond» sera logée contre lui.

Mais Jacob Jean Emanuel Speville ne l'entend pas de cette oreille. Il résiste, un troisième policier, qui est affecté à la circulation, doit venir prêter main forte aux constables Thakoor et Bundhooa pour embarquer le récalcitrant.

Arrivé au poste de police de Trou-Fanfaron, Jacob Jean Emanuel Speville s'enfuit à nouveau et pour ce faire, il bouscule le constable Bundhooa, qui a été blessé au torse. Une nouvelle course-poursuite s'engage et le suspect est capturé une deuxième fois. Il a gardé son droit au silence et est détenu au poste de police de Vallée-Pitot.