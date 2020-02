Sénégal: Première conférence annuelle "Sénégal Oil & Power", du 27 au 28 mai

Dakar — La première conférence annuelle "Sénégal Oil & Power" se tiendra les 27 et 28 mai 2020 au Centre de conférences international Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Cette manifestation est organisée par "Africa Oil & Power", avec le soutien du ministère du Pétrole et de l'Énergie, précise la même source.

"Senegal Oil & Power et le rapport Africa Energy Series constituent la plate-forme nationale pour promouvoir la voix du Sénégal dans le secteur international de l'énergie et montrer l'importance de l'énergie dans son émergence économique", a déclaré James Chester, CEO (directeur général) par intérim de l'organisateur "Africa Oil & Power".

"Le Sénégal n'est plus une destination d'exploration potentielle, il est devenu une province pétrolière et gazière reconnue.

Il existe peu de pays en Afrique capable d'offrir un environnement des affaires aussi stable et sûr, avec une vision gouvernementale à long-terme et une grande diversité de possibilités dans le secteur de l'énergie", a-t-il ajouté.

Le communiqué souligne que "le programme 2020 mettra en valeur des acteurs et des projets représentant l'ensemble du spectre des activités énergétiques, de l'exploration pétrolière et gazière à la fourniture de biens et services locaux, aux infrastructures, au financement, à la production et à la distribution d'électricité".

Le thème de la conférence, "A New Wave Of Investment", illustre la "vision présidentielle" de Macky Sall et "l'ambition sénégalaise visant à développer l'économie sur la base d'un secteur énergétique diversifié".

Le Sénégal a fait depuis 2014, "huit découvertes de pétrole et de gaz". La production débutera en 2022 pour le pétrole sur le gisement de Sangomar (ex-SNE) et le gaz naturel liquéfié sur le site du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie.

Le secteur de l'énergie au Sénégal "devrait connaître une année 2020 très active, avec notamment la présentation des permis pétroliers et gaziers lors d'une tournée internationale dans le cadre du programme de licences 2020".

De plus, "Senegal Oil & Power 2020 mettra en lumière la prochaine vague de prise de décisions d'investissements et de lancements de projets en 2020 et au-delà".