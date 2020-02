Tunisie: L 'invité | Hassen Ghidaoui, ancien latéral gauche du SRS - «Plus de charme, plus de suspense !»

interview

Entrés de plain-pied dans la légende du foot national, les Chakroun, Madhi, Romdhane... n'ont pas eu de véritables héritiers au Sfax Railways Sport.

On reproche aux générations qui leur ont succédé d'avoir dilapidé l'héritage. Du titre de champion de Tunisie 1968, le club jaune et noir passait au purgatoire où il se trouve toujours.Pourtant, le latéral gauche des années 1980 et 1990 Hassen Ghidaoui défend le bilan de sa génération qui «n'a pas bradé ce legs, mais a dû faire face à la logique implacable de l'argent et des moyens qui font la différence», insiste-t-il.

«Le foot d'aujourd'hui est gangrené par le fric, déplore-t-il. Il n'a y plus de charme, plus de suspense. Les plus forts financièrement gagnent. Les résultats sont connus d'avance», observe-t-il avec une pointe d'agacement.Hassen Ghidaoui, on accuse votre génération et les suivantes d'avoir failli à la réputation établie par le Sfax Railways Sport des Chakroun, Madhi, Romdhane, Boussarsar, Nefzaoui, Jerbi... .

L'accusation me paraît injuste. Tout le monde reconnaît les réalisations de l'équipe de la fin des années 1960 qui a remporté le championnat de Tunisie 1967-1968 et raté d'un cheveu la coupe, battue en finale aux prolongations (3-2) par le Club Africain des Attouga, Chaibi, Bouajila, Chaâoua, Jedidi, Gattous... Cette équipe surdouée (le CA) a été le fruit d'une planification sur la durée et du travail de Fabio Roccheggiani, puis d'André Nagy. Cette génération dorée n'a certes pas eu son pareil. Mais pourquoi ôter à ma génération le mérite d'avoir lutté avec ses armes, qui n'étaient pas à vrai dire négligeables. Des joueurs comme Hafedh Soudani, Chaâbane, Mustapha Sassi, Imed Ben Younès, Faouzi Chtara, Bougdar, Lotfi Lounis, Ahmed Bouraoui... ne courent pas les rues. Sous la conduite de Faouzi Benzarti, ils ont concouru à un certain moment pour les titres.

Faut-il invoquer uniquement une différence de qualité technique ?

Non, les budgets ont également leur importance. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre ? La Sncft a longtemps parrainé le SRS. A partir du moment où l'argent était devenu l'aiguillon du football, beaucoup de clubs --dont le SRS-- sont rentrés dans les rangs parce qu'ils ne pouvaient plus tenir la comparaison avec les grosses cylindrées.

Pourtant, le SRS offrait la particularité d'assurer à chaque joueur un boulot au sein de la société marraine. N'est-ce plus le cas ?

En réalité, ce facteur-là a énormément compté dans mon choix. Une fois arrivé dans la catégorie seniors, le club vous assurait un boulot à la «Compagnie». Car tout jeune, je m'étais inscrit d'abord chez les Ecoles du Stade Sportif Sfaxien où mon oncle maternel Nejib Rejibi, professeur d'Education physique et sportive, faisait office de latéral droit. C'est lui qui m'a fait signer aux «Trois S». Ensuite, je suis passé au Sfax Railways Sport dans la catégorie cadets. Un autre facteur a compté : la proximité du stade où on s'entraîne. Le SSS s'entraînait au Mhiri, alors que le SRS le faisait au Ceccaldi qui est tout près de chez moi. Maintenant, les choses ont changé suite au retrait progressif du parrain, la Sncft.

Quels sont les joueurs de votre quartier qui vous ont accompagné parmi les seniors ?

Les Agrebi, Hafedh et Aderrazak, Soudani... étaient tous sortis de là. A Zanket Chichma, je disputais deux ou trois rencontres par jour. Nos parents nous grognaient pour cela. Mon père Abdallah m'administrait parfois de belles corrections. Il ne me lâchera qu'une fois embauché à la Sncft. A partir de là, il allait devenir un de mes plus fervents supporters. Quant à ma mère, elle me gâtait. Travaillant au consulat de Tunisie à Paris, elle me ramenanles plus beaux vêtements, des souliers de sport, des ballons... de France. Une fois, elle a été prise de panique en me voyant à la télé tomber sur le terrain et mettre du temps à me relever. Le match qui se jouait à Sousse était retransmis en direct.Ce jour-là, il a plu des cordes et le terrain s'était transformé en bourbier. Je venais de subir une blessure. Ma mère Mabrouka criait à mes frères : «J'en peux plus, emmenez-moi à Sousse, un malheur est arrivé à mon fils!». Les conditions dantesques dans lesquelles s'était jouée cette rencontre ont ajouté à son inquiétude. En rentrant, mon frère cadet Mohamed me gronde pour toute cette panique arrivée à ma mère. Dans la famille, nous étions trois frères et trois sœurs.

Quel a été votre premier match ?

Contre le Stade Gabésien au stade Mhiri. Nous avons gagné (4-1), et j'ai inscrit le dernier but. Hamadi Ktat et Mohamed Harzallah étaient nos entraîneurs.

Et le meilleur de votre carrière ?

En quart de finale de la coupe de Tunisie contre le Club Africain. Ce jour-là, le public clubiste, qui a effectué le déplacement, était impressionnant. Près de onze bus ont été mobilisés pour amener les fans rouge et blanc à Sfax. Chargé en ce temps-là de la sécurité intérieure, le président déchu Ben Ali attendait ce public au péage, sur l'autoroute, car il y a eu du grabuge. Le club de Bab Jedid s'est imposé à la... 119e minute. Il y eut également un match contre l'Avenir de la Marsa où j'ai inscrit un but du rond central qui allait être choisi, par l'émission «Dimanche Sport», but de la journée. L'arbitre Limam accordera aux Banlieusards un penalty pour égaliser. Nous avons terminé la rencontre à dix suite à l'expulsion de Ayadi.

Votre meilleur souvenir ?

Le but de l'accession en Ligue 1 que j'ai inscrit de la tête à la dernière minute de notre rencontre face à l'Avenir Sportif de Gabès. Je revenais d'une opération aux ménisques, et j'ai été aligné à cinq minutes de la fin. Cette réalisation, je ne l'oublierai jamais car elle nous ouvrait les portes du paradis.

Et le plus mauvais ?

Ma blessure par Imed Trabelsi face à l'OC Kerkennah. Les ligaments croisés furent touchés. J'ai dû mettre le plâtre durant deux mois. En plus de quatre mois de rééducation. Pourtant, j'étais alors en pleine forme, et j'allais être convoqué en équipe nationale.

Avez-vous toujours été latéral gauche ?

Non. Avec les jeunes, j'ai été milieu droit et gauche. Dès son arrivée, Faouzi Benzarti m'a demandé d'occuper le flanc gauche de la défense, alors que Lotfi Ellouze prenait le côté droit. Vint par la suite Ryadh Charfi qui me confirma à mon poste. De son côté, Mokhtar Tlili m'alignait quelquefois milieu gauche.

Justement, quels furent vos entraîneurs ?

Avec les jeunes du Stade Sportif Sfaxien où j'ai effectué mes débuts, Si Slim et Ahmed Fersi. Parmi les jeunes du SRS, Hamadi Ktat, Mekki Jerbi, Mahmoud Masmoudi et Mohamed Harzallah. C'est Faouzi Benzarti qui m'a lancé dans le grand bain des seniors. Puis vinrent Ryadh Charfi, Mokhtar Tlili, Abderrahmane Rahmouni, Mrad Hamza, Kloutchev, Mabrouk Samet...

Quel est à votre avis le meilleur d'entre tous ces techniciens ?

Faouzi Benzarti, un grand bosseur doublé d'un fin tacticien. Mokhtar Tlili aussi, un roublard qui insiste sur le volet physique.

Quels furent vos dirigeants ?

Bien évidemment, le mythique Mokhtar Mhiri, un des bâtisseurs du SRS de légende, Raouf Ghorbal, Tijani Chaâbane, Abdelaziz Daou, Slah Tounsi.

Quelle différence y a-t-il entre le foot d'hier et d'aujourd'hui ?

Avant, chacun mouillait son maillot, et l'amour du club avait un sens. Maintenant, le foot est affaire d'intérêts, de gros salaires et de business. Je ne m'y reconnais plus vraiment. On dirait que j'ai pratiqué par le passé un autre sport...

Vous rappelez-vous de votre première prime ?

Elle était de 40 dinars.

Comment était le derby sfaxien ?

Electrique, tendu, passionné et très engagé. Avant deux ou trois semaines, on commence à y penser. Le CSS grouillait alors de joueurs talentueux : Hamadi Agrebi, Abbès Abbès, Lotfi Sanhaji, Slah Ayadi, Rachid Bouaziz, Ridha Lejmi, Moncef Trabelsi, Elyès Ben Salah, Jalel El Houch... Mais on a rarement perdu contre notre prestigieux voisin. Sur le terrain, on donne parfois l'impression de s'entretuer, de se déchirer. Mais, une fois le match terminé, qui en voiture, qui en moto on part ensemble prendre un café et rigoler. Oubliée la rivalité, oubliés les coups donnés ou pris. L'amitié reprenait le dessus.

Un souvenir particulier que vous gardez de ces derbies ?

Agrebi nous faisait des misères. C'est un artiste, un magicien. Une fois, notre entraîneur Mokhtar Tlili, m'a rabroué dans les vestiaires : «Que vous arrive-t-il ? Agrebi vous aurait-il par hasard anesthésié ?Vous le regardez jouer comme si vous étiez au théâtre!». Je sais que vous allez me prendre pour un fou. Il n'en reste pas moins que, dans mon esprit, après Maradona, Agrebi reste le plus grand joueur au monde.

Et après Agrebi ?

Tarek, Hergal, Jamel Limam, Bayari, Abdelli, Henchiri, Bakaou, Sassi, Hafedh Soudani, Jendoubi...

Quels sont les plus grands joueurs de l'histoire du SRS ?

Amor Madhi, Hafedh Soudani, et surtout, Ezeddine Chakroun. J'ai joué avec ce dernier. Il revenait alors de la grave blessure qu'il avait contractée dans un contact avec le gardien clubiste Slim Ben Othmane. Certes, ce n'était plus le même joueur. Toutefois, il continuait à faire étalage de ses dons de redoutable buteur. Ainsi, je l'ai vu planter un magnifique doublé à Monastir.

Que représente pour vous le Sfax Railways Sport ?

La famille qui m'a éduqué, au même titre que ma mère et mon père. Il m'a fait connaître auprès des gens. Il m'a trouvé un travail à la Sncft alors que je n'avais que 22 ans.

Avez-vous reçu des offres d'autres clubs ?

Le CA, le CSS et l'USM ont voulu m'engager. Mais notre président a placé sciemment la barre très haut. Il réclamait une indemnité de transfert de 25 mille dinars, ce qui était énorme en ce temps-là.

Avez-vous continué à entretenir des relations avec le SRS ?

En 1999, une fois les crampons rangés, j'ai exercé en tant qu'entraîneur adjoint aux côtés de Mabrouk Samet, Hedi Kouni, Wahid Hidoussi, Mongi Dalhoum et Mohamed Mkacher. Une fois, j'ai même été head-coach. J'ai fait le vice-président de la section des jeunes de football.

Quelles sont les qualités requises chez un latéral gauche ?

Il doit tout d'abord réussir les tâches défensives. Mais dans le football moderne, il doit également apporter sa contribution offensive. Le latéral gauche se transforme en ailier ou en demi supplémentaire sur le côté où il se trouve. Benzarti m'accordait l'entière liberté de monter en attaque. A l'opposé, Tlili était plus prudent, et davantage porté sur la couverture défensive.

Quel est le meilleur latéral gauche tunisien ?

Actuellement, Ali Maâloul. Dans l'absolu, c'est Ali Kaâbi, un des hommes de l'épopée argentine.

Quelle était votre idole ?

Agrebi en Tunisie. Et Pelé, Maradona et Cruijff à l'étranger.

Parlez-nous de votre famille...

Je me suis marié en 1991 avec Jeannette. Nous avons deux enfants: Meriam, 28 ans, secrétaire médicale, et Mehdi, 24 ans, qui a été latéral gauche lui aussi au CSS.

Comment passez-vous votre temps libre ?

Avec mes copains Moez Kamoun, Noureddine et Fakhreddine Lejmi, mes beaux-frères, Khaled Gargouri et mon ancien coéquipier Hafedh Soudani, nous passons de bons moments au café. J'aime aussi suivre les feuilletons tunisiens dont nos chaînes télé nous gavent durant le mois de Ramadan. Je regarde le foot européen à la télé. Comme mon enfant Mehdi, je suis fan du Real Madrid. Dans ma famille, mon épouse et ma fille ne s'intéressent pas au foot. Elles ont d'autres chats à fouetter.

Enfin, si vous n'étiez pas dans le foot, dans quel autre domaine auriez-vous aimé exercer ?

J'aurais aimé être chanteur. Comme feu Kacem Kefi, un Railwyste pur jus. Pourtant, je ne sais pas chanter car je suis trop timide pour cela.