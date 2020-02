Afrique de l'Ouest: BRVM AWARDS 2020 - CGF Bourse élue meilleure Sgi de l'Uemoa

CGF Bourse est élue meilleure Société de gestion et d'intermédiation (Sgi) de l'Uemoa, à l'issue de la première édition des Brvm Awards, tenue le 8 février dernier à Abidjan.

Marie Odile Sène Kantoussan, directeur général de CGF Bourse qui recevait ce trophée, à l'occasiond'un dîner de Gala, a dédié ce prix à toute l'équipe de CGF Bourse mais surtout à feu Gabriel Fal, fondateur de CGF Bourse et de CGF Gestion, qui nous a quittés en septembre 2019.

«En effet, Gabriel FAL a contribué au démarrage des activités de la BRVM, en tant que membre du Comité Technique avant de créer, en 1998, CGF Bourse.

La SGI contribue, par ses initiatives, à la promotion du marché financier régional et à la vulgarisation de la culture boursière et financière dans notre zone », renseigne un communiqué de la Brvm reçu au Journal de l'économie Malienne (Lejecom).

Selon le document, l'évaluation des Sgi s'est basée principalement sur les activités de l'année 2019 et a porté sur des critères quantitatifs et qualitatifs dont la valeur des transactions sur la BRVM, les actifs sous conservation, la présence sur les réseaux sociaux, la disponibilité d'une plateforme dédiée à la clientèle et, entre autres, la qualité du service aux clients.

«Une distinction qui vient dans le sillage des performances de CGF Bourse qui est classée, au terme de l'année 2019, 1ère SGI de l'espace UEMOA selon la valeur des transactions sur la BRVM. CGF Bourse est, aujourd'hui, la seule SGI de l'Union notée en « Qualité de Gestion, 5 étoiles », une notation assignée en 2018, et renouvelée en septembre 2019, par l'agence WARA qui indique, dans son rapport, que « la gouvernance de la SGI est saine et son équipe de direction robuste », précise la même source.

Par ailleurs, CGF Bourse est certifiée ISO 9001, une reconnaissance de son système de management de la qualité (maîtrise de l'activité et haut niveau de satisfaction de la clientèle) obtenue depuis 2005, la 1ère du genre sur le Marché financier régional.

En outre, CGF Bourse offre à ses clients et partenaires un cadre d'accueil spacieux et convivial avec son Agence commerciale ouverte depuis 2012.

La SGI met également à la disposition de ses clients et partenaires des publications, à travers des analyses et des notes de recherche, sur les sociétés cotées sur la BRVM et leur permet d'accéder à leurs comptes et à une information boursière et financière pertinente, en temps réel, 24h/24, à partir d'une plateforme web dédiée et dénommée CGF Acess, disponible également en application mobile.

CGF Bourse met également à profit, de façon dynamique, les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Tweeter et YouTube) afin d'offrir une information financière quotidienne, ainsi que des conseils pratiques, tout en interagissant avec ses followers.