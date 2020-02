Tunisie: Natation | Meetings internationaux de Nice et Munich - Hafnaoui et les autres !

Le nageur Ayoub Hafnaoui, qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo, vient de confirmer ses prédispositions au meeting international de Nice.

Hafnaoui a remporté la course du 800m avec un chrono de l'ordre de 7 minutes 50 secondes 31 centièmes.Il n'était pas loin de son record personnel (7 minutes 49 secondes 09 centièmes ). Il a ainsi glané la médaille d'or.Au 400m nage libre, il s'est classé second.

Il a nagé la distance en un bon chrono de l'ordre de 3 minutes 49 secondes 90 centièmes. Ayoub Hafnaoui a ainsi pulvérisé son record personnel qui était de l'ordre de 3 minutes 52 secondes: «En dépit de la charge de travail au cours du stage au Japon, Ayoub s'est bien comporté grâce surtout à son état d'esprit.Sa rage de vaincre a été payante.

Il ne tardera pas à réaliser le minima olympique du 400m nage libre qui est de l'ordre de 3 minutes 47 secondes 2 centièmes», a confié le directeur de l'élite, Sami Achour. De son côté, Mehdi Laâjili n'a pas démérité. Malgré la fatigue due au stage en Afrique du Sud, il a glané la médaille d'argent au 200m nage libre en couvrant la distance en 1 minute 49 secondes 04 centièmes.

Cap sur Doha

Ayoub Hafnaoui et Khélil Ajmia s'envolent aujourd'hui au Qatar pour prendre part, ce samedi, à l'Open de Doha qui se déroulera en eau libre sur une distance de 10 km. Cette compétition entre dans le cadre des circuits de la Coupe du monde .Ils seront accompagnés de Sami Achour et de l'entraîneur national Jebrane Touili.

Safar confirme

Yassine Safar a donné libre cours à son talent au tournoi de Munich. Il a remporté deux médailles d'or et deux d'argent. Safar a glané les deux médailles d'or dans ses deux spécialités, à savoir le 50m et le 100m papillon.Les deux médailles d'argent , Safar les a remportées au 50 m dos (26 secondes 8 centièmes) et au 100m dos (59 secondes 02 centièmes ). Cyrine Jeliti, à son tour, a glané la médaille d'or au 100m brasse et 3 médailles d'argent.

Enfin, à l'échelle nationale, les finales des coupes de Tunisie pour les deux catégories minimes et cadets se sont récemment déroulées. Chez les minimes, l'équipe de la Cité nationale sportive d'El Menzah s'est classée en première position suivie par l'EST, le CA et l'Olympica. Chez les cadets, le titre est revenu à l'EST, suivie de l'Olympica et de La Marsa.