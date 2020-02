Congo-Kinshasa: La RD Congo veut attirer Stephy Mavididi chez les Léopards

Stephy Mavididi, l'international U20 anglais d'origine congolaise de Dijon, a été contacté par la RD Congo, selon nos confrères de sport 365.

Auteur de six buts lors de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues, Stephy Mavididi est actuellement en grande forme. Joueur de Dijon en France, le jeune anglais d'origine congolaise connaît une belle saison en prêt de la Juventus à Dijon. Et l'attaquant suscite les convoitises de la RD Congo, qui le suit avec attention. Le jeune joueur (21 ans) a déjà porté le maillot de l'Angleterre, des catégories U17 à U20. Plus appelé par les Three Lions depuis novembre 2017, le natif de Derby reste sélectionnable par les Léopards. Sa vélocité et sa polyvalence sont vues comme autant d'atouts par le staff de Christian Nsengi, qui a récemment pris son attache.

Staphy Mavididi a porté pour la première fois le maillot anglais lors de l'Euro U17 2015. Avec les moins de 17 ans, il a inscrit un but et a délivré une passe décisive en neuf rencontres jouées. Il a ensuite représenté l'Angleterre avec les moins de 18 et 19 ans. Avec les U19, on l'a vu à cinq reprises en 2016. L'international espoir a cependant raté la Coupe du monde U20 2017 remportée par ses compatriotes. L'avant-centre s'est relancé juste après en participant à trois matches de l'Elite League U20 2017, où il a été buteur à trois reprises. Depuis, il n'a plus été sélectionné, mais ses bonnes performances à Dijon pourraient bien lui permettre de retrouver la sélection...