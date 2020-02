Togo: David Henen, « on veut se qualifier pour la CAN 2021 »

Tout dernier arrivé dans le nid des Eperviers, David Henen a déjà laissé de bonnes impressions. Et à l'orée de nouvelles sorties du Togo, le milieu offensif affiche ses ambitions.

« On veut se qualifier. C'est l'objectif de l'équipe. Tout le monde veut ça et on fera tout pour« , rassure le joueur de Charleroi.

Le Togo compte 1 point après 2 matchs dans les qualifications de la CAN 2021. Et le mois prochain, les Eperviers affrontent l'Egypte en double-confrontation. « Ca va être deux confrontations difficiles. On est confiant. Je pense que tout le monde est en rythme dans son club et on sera à 100% contre eux. On n'a pas bien démarré et il manquait beaucoup de personnes« , rappelle t-il en exclusivité.

En manque de temps de jeu cette saison dans son club, Henen, passé par Everton, sait ce qu'il doit faire pour entrer dans le noyau des Zèbres. « Tout va bien dans le club. On a une bonne équipe. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de temps de jeu mais je travaille, je fais tout pour gagner ma place« .