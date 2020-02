Sénégal: Déroute à la CAN 2012 - Moussa Sow « ne comprend toujours pas »

Moussa Sow et compagnie composaient une équipe compétitive du Sénégal au vu de leurs différentes saisons en club. Et à la CAN 2012, les Lions sont annoncés parmi les favoris de la compétition. Mais, à l'arrivée, la déception est immense puisqu'éliminés dès les phases de groupe.

Près de 8 ans après « le fiasco de Bata », l'ancien joueur de Lille rompt avec le silence et se prononce. Lors d'un entretien avec le journal sénégalais Record, l'ex international a tenté d'expliquer ce fait mais en vain.

« Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'explication sur ce qui nous est arrivé à Bata (Guinée Equatoriale). C'est vraiment triste. Il y a tout dans cette équipe, Mamadou Niang explosait à Marseille, il y avait Papiss Demba et Demba Ba à Newcastle, Dame Ndoye à Copenhague. Ils cassaient tout. Du coup, je ne peux pas comprendre », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le Sénégal de Moussa Sow, Mamadou Niang et autres était logé à la CAN 2012 dans la poule A en compagnie de la Guinée Equatoriale, la Libye et la Zambie. Bilan comptable, 3 revers en autant de rencontres avec à la clé 3 buts marqués malgré l'armada offensive. La sélection rentre au pays bredouille.