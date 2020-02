Soudan: Faisal - Les agences gouvernementales de transition s'accordent sur la question de la CPI

Khartoum, 13 — Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, M. Faisal Mohamed Saleh a déclaré que l'approbation du gouvernement de faire comparaître ceux contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été délivrés par la Cour Pénale Internationale (CPI) était une position de négociation convenue et non une position isolée.

Dans une déclaration à la presse faite mercredi au Cabinet, le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que cette position avait été convenue au Conseil suprême de la paix, qui comprend des membres du Conseil de la souveraineté et du Premier ministre, ainsi que cinq ministres et un certain nombre de personnalités publiques, dont le président de la Commission lui-même ,les Forces de la Liberté et du Changement étaient présentes lors de la dernière réunion.

Indiquant que le Conseil examine les positions de négociation avant le début des tournées de négociation.Il a ajouté qu'il s'agissait d'un grand pas vers l'instauration de la paix, notant qu'il n'était pas possible de parler d'instaurer la paix en dehors de la réalisation de la justice pour les victimes. Il a ajouté: "Il ne peut y avoir de rétablissement et de coexistence pacifique sans tenir pour responsables ceux qui ont commis des crimes contre des civils sans défense."