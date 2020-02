Tunisie: La balance commerciale alimentaire, excédentaire de 26,6 MD, en janvier 2020

Tunis — La balance commerciale alimentaire de la Tunisie est excédentaire de 26,6 Millions de dinars (MD), en janvier 2020, contre un déficit de 142,9 MD, enregistré durant la même période de l'année 2019, selon les statistiques publiées jeudi, par l'Observatoire national de l'Agriculture (ONAGRI) sur son site électronique.

L'excédent est le résultat de la baisse de la valeur des importations en particulier celles des céréales, suite à la baisse de leurs prix et l'accroissement du rythme des exportations de l'huile d'olive.En janvier 2020, le taux de couverture est de l'ordre de 106,3%, contre 74,1% en 2019. En effet, la valeur des exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 10%, alors que les importations ont régressé de 23,3%.

Baisse des prix à l'exportation pour l'huile d'olive (-35,9%) et des agrumes (-13%)Les prix à l'exportation ont marqué une baisse de 35,9% pour l'huile d'olive et de 13% pour les agrumes par rapport à la même période de l'année précédente. Par contre, ceux des produits de la pêche, ont augmenté de 32,6% et des tomates, de 18,6%.

Repli des prix à l'importation des céréales, à l'exception du blé dur

Les prix à l'importation des céréales ont connu une baisse, à l'exception du blé dur, qui a enregistré une hausse de 4,9%.

Ce recul des prix à l'importation des céréales a concerné le blé tendre (-13,7%), de l'orge (-25,3%), du lait et dérivés (-9,8%), du sucre (-8,8%) et de la pomme de terre (-11,9%).Les prix à l'importation des viandes ont diminué de 5,6% et ceux des huiles végétales ont également, reculé de 7,7%.Cette baisse est essentiellement, liée à la réévaluation du dinar de plus de 10% par rapport à l'euro et le dollar.