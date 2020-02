Maroc: "Un irrésistible amour" de Asmaa Founane

Un récit de l'amour, du bonheur et de la douleur

La cérémonie de signature du roman "Un irrésistible amour", de l'auteure Asmaa Founane, paru aux éditions Marsam, et qui constitue un récit de l'amour, du bonheur et de la douleur due à la séparation, s'est déroulée mercredi à Casablanca en marge de la 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), en présence de l'auteure, qui fait ses premiers pas dans le monde du roman. "La lettre commençait par un mot d'amour et s'achevait par un adieu", tel est le résumé d'une histoire d'amour, née d'un simple regard, et qui prend fin par un simple texto sans avoir droit à la réponse, a expliqué Asmaa Founane, en résumant l'histoire que raconte cet ouvrage. Dans une déclaration à la MAP, Mme Founane a souligné l'impact de son récit sur sa guérison psychologique d'un amour qui a dévasté son existence.

"L'écriture a été ma seule thérapie pour dépasser mon chagrin. Cette écriture était manuelle, pour réaliser la fin de cette aventure. Pour après passer à l'écriture sur ordinateur", a confié la jeune autodidacte. Pour Asmaa Founane, l'appui de sa famille et de ses amis ne l'a pas aidée à combler ce vide laissé par un homme, qui s'est permis un départ brusque à travers un simple sms. "J'ai voulu, à travers ce récit autobiographique, expliquer aux lecteurs qu'un amour peut naître par un simple regard, un amour Karmique, qui est celui de l'âme avant d'être physique, un déjà-vu", a précisé l'auteure. La douleur de cette idylle qui n'a duré que trois mois, était plus forte que la mort, "son écriture était pour moi une réponse au message d'abandon, que j'ai reçu, et un partage d'expérience de cet amour inachevé", nous a-t-elle confié.

"Un irrésistible amour" est un récit autobiographique, imprimé en 1000 exemplaires, de 87 pages avec 7 chapitres : Rêver sa vie, Le vide, Le réveil, Notre rencontre, Le véritable amour, L'espoir et Leçons tirées. Sa couverture est réalisée par l'artiste-peintre, Louardighi Fatema, avec un tableau issu de sa série "Les noms de l'amour", composée de 50 tableaux en hommage aux 50 surnoms de l'amour retrouvés dans la langue arabe. Evoluant dans le domaine des relations internationales, Asmaa Founane est une jeune écrivaine autodidacte, née à Rabat en 1982. "Un irrésistible amour" est son premier roman.